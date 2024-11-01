edición general
Robots chinos salen a la calle

En este vídeo hablamos del impacto que ha tenido el espectáculo de robots Unitree de la gala por el Año Nuevo Chino y del primer robot que hemos visto en la calle, apenas 2 días después. Pese a lo llamativo de los espectáculos televisados hasta ahora no nos habíamos cruzado con ninguna de estas máquinas, aunque eso podría cambiar rápidamente. Veremos cómo podría extenderse su uso y qué efectos tendría en las relaciones sociales, el ocio, la población mayor y la industria entre otros. Y todo eso mientras os mostramos algunas escenas curiosas...

2 comentarios
#1 Onaj
Qué atrasados van.

En meneame ya llevamos años con bots chinos
SolidGeorg #2 SolidGeorg
Todos sabemos lo que va a pasar, es cuestión de tiempo.
