Robots chinos salen a la calle  

En este vídeo hablamos del impacto que ha tenido el espectáculo de robots Unitree de la gala por el Año Nuevo Chino y del primer robot que hemos visto en la calle, apenas 2 días después. Pese a lo llamativo de los espectáculos televisados hasta ahora no nos habíamos cruzado con ninguna de estas máquinas, aunque eso podría cambiar rápidamente. Veremos cómo podría extenderse su uso y qué efectos tendría en las relaciones sociales, el ocio, la población mayor y la industria entre otros. Y todo eso mientras os mostramos algunas escenas curiosas...