Un robot con IA recompone los frescos fragmentados de Pompeya: así está 'resucitando' pinturas romanas destruidas hace 2.000 años

“Tras cuatro años de trabajo, el proyecto europeo RePAIR ha llegado a su fin. Representa un primer paso pionero hacia un objetivo ambicioso: eliminar una de las actividades más laboriosas y frustrantes de la investigación arqueológica, permitiendo así canalizar energía y experiencia valiosas hacia actividades más estrictamente científicas y creativas”, explica Marcello Pelillo, profesor de la Universidad de Venecia y coordinador del proyecto.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lo del robot mola ... pero lo acojonante fueron algunas reconstrucciones que se hicieron a mano de algunas piezas.
#1 ombresaco
RePAIR (acrónimo de Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage)

Un aplauso para el equipo ponenombres
#2 ombresaco
me sorprende que para esto haga falta un robot, cuando se pueden catalogar todas las piezas y hacerlo todo por software.

Sus motivos tendrán
