Un robot con IA recompone los frescos fragmentados de Pompeya: así está 'resucitando' pinturas romanas destruidas hace 2.000 años

“Tras cuatro años de trabajo, el proyecto europeo RePAIR ha llegado a su fin. Representa un primer paso pionero hacia un objetivo ambicioso: eliminar una de las actividades más laboriosas y frustrantes de la investigación arqueológica, permitiendo así canalizar energía y experiencia valiosas hacia actividades más estrictamente científicas y creativas”, explica Marcello Pelillo, profesor de la Universidad de Venecia y coordinador del proyecto.