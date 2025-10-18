·
Robos en el cementerio de Torrero: la Policía recupera una tonelada de metal y los tres detenidos quedan en libertad
El peso de todo el material sustraído del camposanto asciende a más de una tonelada de metal compuesta por bronce, latón, plata y cobre
etiquetas
:
expolio cementerio torrero
,
zaragoza
,
500 tumbas
3 comentarios
#2
Leon_Bocanegra
*
no querras que los metan en preventiva hasta que se termine la investigación o salga el juicio por robar metal en un cementerio?
Claro que la culpa la tiene los periodistas de mierda por hacer noticias de mierda. Hasta 4 medios distintos he tenido que visitar para ver que quedaban en libertad con cargos
www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/a-disposicion-judicial-los-tres-d
Vaya
#_1
me tiene en el Ignore, me juego el hígado a que es un astroturfer de derechas.
1
K
22
#3
WcPC
*
#1
No me jodas, ahí no dice que no les pasa nada, dice que no se quedan en la cárcel mientras se celebra el juicio...
Lo cual veo normal.
Edito:
#2
Había abierto la noticia, leído y mientras comentaba te has adelantado
1
K
22
#1
Amoniaco
Lección: si destrozo un cementerio y profano tumbas que seguramente aún tienen seres queridos llarandole, no me va a pasar nada.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
