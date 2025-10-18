edición general
2 meneos
9 clics

Robos en el cementerio de Torrero: la Policía recupera una tonelada de metal y los tres detenidos quedan en libertad

El peso de todo el material sustraído del camposanto asciende a más de una tonelada de metal compuesta por bronce, latón, plata y cobre

| etiquetas: expolio cementerio torrero , zaragoza , 500 tumbas
1 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#2 Leon_Bocanegra *
no querras que los metan en preventiva hasta que se termine la investigación o salga el juicio por robar metal en un cementerio?


Claro que la culpa la tiene los periodistas de mierda por hacer noticias de mierda. Hasta 4 medios distintos he tenido que visitar para ver que quedaban en libertad con cargos


www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/a-disposicion-judicial-los-tres-d


Vaya #_1 me tiene en el Ignore, me juego el hígado a que es un astroturfer de derechas.
1 K 22
WcPC #3 WcPC *
#1 No me jodas, ahí no dice que no les pasa nada, dice que no se quedan en la cárcel mientras se celebra el juicio...
Lo cual veo normal.
Edito: #2 Había abierto la noticia, leído y mientras comentaba te has adelantado xD
1 K 22
Amoniaco #1 Amoniaco
Lección: si destrozo un cementerio y profano tumbas que seguramente aún tienen seres queridos llarandole, no me va a pasar nada.
0 K 6

menéame