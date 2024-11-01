edición general
2 meneos
23 clics

Los 'roboperros' de Hong Kong ya tienen un nuevo objetivo: cuidar del medio ambiente de la ciudad

Los avances en inteligencia artificial y robótica han permitido a las empresas especializadas desarrollar mejores propuestas para distintos sectores.

| etiquetas: hong kong , roboperros , ia , medio ambiente
1 1 0 K 20 tecnología
sin comentarios
1 1 0 K 20 tecnología

menéame