Robocop: La serie [1994]. Mensaje del Capitán Dolar sobre la contaminación y el medio ambiente  

Animación incluida en el episodio 3 de la serie. El Capitan Dolar ( Commander Cash, cuya traducción literal sería Comandante Efectivo) nos habla sobre como combatir la contaminación, según la lógica capitalista.
Yo veía cosas como El Capitán planeta.
En definitiva, no tenía la intención de lavar el cerebro a niños, sino satirizar ese mensaje ultracapitalista. Quizá se entienda mejor aún si añadimos que era una serie canadiense.
Si es una sátira pues vale entonces es una critica velada.
Robocop (la película y los comics posteriores, porque las pelis luego se descafeinaron bastante) es una satira anticapitalista.
Ya quedo claro el tema gracias