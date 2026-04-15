Roberto Sánchez pasaría a segunda vuelta junto con Keiko Fujimori: este es el programa de gobierno del candidato de izquierda

Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, marcha segundo en los conteos parciales de la ONPE por las elecciones 2026, por lo que un posible escenario en segunda vuelta lo ubicaría a competir con Keiko Fujimori. De izquierda radical y confeso seguidor del Pedro Castillo
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Vuelve una segunda vuelta electoral en Perú de Susto o muerte, aunque no pase Sánchez y si Porky Aliaga, no cambia nada del titular.
Empezó arriba en el recuento, pero conforme llegó el voto de provincias la tendencia cambió.
Porque es que está siguiendo el guión al pie de la letra, si no salgo yo es que ha habido pucherazo