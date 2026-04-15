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Roberto Sánchez pasaría a segunda vuelta junto con Keiko Fujimori: este es el programa de gobierno del candidato de izquierda

Roberto Sánchez pasaría a segunda vuelta junto con Keiko Fujimori: este es el programa de gobierno del candidato de izquierda

Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú, marcha segundo en los conteos parciales de la ONPE por las elecciones 2026, por lo que un posible escenario en segunda vuelta lo ubicaría a competir con Keiko Fujimori. De izquierda radical y confeso seguidor del Pedro Castillo

| etiquetas: perú , elecciones , sánchez palomino
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Alakrán_ #5 Alakrán_ *
#3 Cambiado. Gracias! De todas formas muy lejos no va a llegar el envío.
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Pertinax #6 Pertinax
#5 Pues mete a Ayuso de algún modo, que pareces nuevo. :troll:
4 K 62
Alakrán_ #7 Alakrán_
#6 A ver si Santaolalla habla del tema, y podemos llevar la noticia a portada.
2 K 34
Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Todavía no es seguro, puede dar un voltereta por el voto exterior dek Perú, pero parece que los castillistas vuelven, y este señor se puede perfilar como presidente para la segunda vuelta, con un misio 12% de votos en primera vuelta, aupado por el voto rural que se revela contra Lima, la ciudad de los Reyes.

Vuelve una segunda vuelta electoral en Perú de Susto o muerte, aunque no pase Sánchez y si Porky Aliaga, no cambia nada del titular.
1 K 27
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Te la van a crujir por microblogging en las negritas, y con razón. Yo editaría.
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#2 fremen11
Si gana será un pucherazo......:troll: :troll:
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Alakrán_ #4 Alakrán_ *
#2 Bueno, las elecciones han sido tal desastre que unas 70.000 personas han votado al día siguiente, cuando ya estaban contando el voto del domingo, teniendo en cuenta que había más de 30 candidatos y ha ocurrido en Lima, ha podido favorecer a Porky Aliaga, que ayer ya llamaba a la movilización popular.
Empezó arriba en el recuento, pero conforme llegó el voto de provincias la tendencia cambió.
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#8 fremen11
#4 Una pregunta, la causa de que las personas hayan votado después??
Porque es que está siguiendo el guión al pie de la letra, si no salgo yo es que ha habido pucherazo
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#9 hackerman
Si te apellidaa fujimori estás siempre en las listas electorales de Perú?
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#10 bol
#9 Hai, Hitler!
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menéame