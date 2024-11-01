·
Roberto Bolaño: El novelista salvaje
C. Rubio Rosell recupera una entrevista que realizó al escritor chileno Roberto Bolaño hace casi tres décadas, en el año 1998.
bolaño
literatura
ocio
Torrezzno
Detectives salvajes tiene un pase. En el momento que pasas de entender las miles de referencias literarias y no intentas buscarle sentido a la historia se hace agradable.
2666 es ya una ida de olla total, al menos como se publicó. Hay muchas partes de la novela río que no concluyen o incluso el nexo con otras es prácticamente cero.
Ambas comparten una falta de ideas terrible. Son mas sensibles que inteligibles. Se centran en los sentimientos, la experiencia y una vanguardia que no va de la mano de ninguna idea. Son muy inofensivas.
