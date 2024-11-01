edición general
3 meneos
7 clics
Roberto Bolaño: El novelista salvaje

Roberto Bolaño: El novelista salvaje

C. Rubio Rosell recupera una entrevista que realizó al escritor chileno Roberto Bolaño hace casi tres décadas, en el año 1998.

| etiquetas: bolaño , literatura
3 0 0 K 36 ocio
1 comentarios
3 0 0 K 36 ocio
Torrezzno #1 Torrezzno
Detectives salvajes tiene un pase. En el momento que pasas de entender las miles de referencias literarias y no intentas buscarle sentido a la historia se hace agradable.

2666 es ya una ida de olla total, al menos como se publicó. Hay muchas partes de la novela río que no concluyen o incluso el nexo con otras es prácticamente cero.

Ambas comparten una falta de ideas terrible. Son mas sensibles que inteligibles. Se centran en los sentimientos, la experiencia y una vanguardia que no va de la mano de ninguna idea. Son muy inofensivas.
0 K 16

menéame