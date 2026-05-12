Robert Kennedy Jr. continúa su cruzada para investigar las vacunas

El secretario de Salud de EE. UU. lidera una campaña para que científicos analicen su teoría de que las vacunas impulsan una epidemia de enfermedades crónicas. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., apenas se ha pronunciado públicamente sobre las vacunas en los últimos meses, a instancias de una Casa Blanca preocupada por que su postura impopular perjudique a los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre. Sin embargo, no ha abandonado su búsqueda de pruebas que demuestren que son peligrosas.
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¿O ya hemos llegado a un punto donde es socialmente aceptable que si tienes dinero puedes inventarte la gilipollez que se te ocurra y el resto tienen que perder tiempo y recursos en desmontartela porque tu dinero es lo que da validez a tu argumento y no tus conocimientos?
Por dejarlo más claro, investigar sería si les dijera: "Creo que las vacunas crean epidemias. Encontrad puntos débiles y argumentos que demuestren que es falsa". A partir de los resultados, se refuerzan los puntos débiles, se descartan las ideas demostradas como falsas y se modifican las creencias de partida, para ajustarlas con la realidad. Así es como se investiga de verdad.