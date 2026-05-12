Robert Kennedy Jr. continúa su cruzada para investigar las vacunas

El secretario de Salud de EE. UU. lidera una campaña para que científicos analicen su teoría de que las vacunas impulsan una epidemia de enfermedades crónicas. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., apenas se ha pronunciado públicamente sobre las vacunas en los últimos meses, a instancias de una Casa Blanca preocupada por que su postura impopular perjudique a los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre. Sin embargo, no ha abandonado su búsqueda de pruebas que demuestren que son peligrosas.