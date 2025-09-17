edición general
Roban piezas de oro valuadas en 600.000 euros del Museo de Historia Natural de París

El robo tuvo lugar en la galería de geología y mineralogía del Jardín de las Plantas, galería que “permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso y será objeto de medidas de vigilancia reforzadas”, según ha indicado el servicio de prensa del museo, confirmando una información del sitio web Actu17. “El robo afecta a varios ejemplares de oro nativo”, oro en su forma natural, “procedentes de las colecciones nacionales conservadas por el museo”, explica la institución.

| etiquetas: robos , francia , parís , museos
3 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno *
Valuadas o valoradas? :-S

Edit:
dle.rae.es/valuar

Ya la ha vuelto a liar Arsene
tdgwho #3 tdgwho
#1 nah, suena muy raro.

Habría aceptado tasadas, pero valuadas parece una mala traducción del inglés "value" "valuated"
#2 maoma
sorpresa!!
