Roban piezas de oro valuadas en 600.000 euros del Museo de Historia Natural de París

El robo tuvo lugar en la galería de geología y mineralogía del Jardín de las Plantas, galería que “permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso y será objeto de medidas de vigilancia reforzadas”, según ha indicado el servicio de prensa del museo, confirmando una información del sitio web Actu17. “El robo afecta a varios ejemplares de oro nativo”, oro en su forma natural, “procedentes de las colecciones nacionales conservadas por el museo”, explica la institución.