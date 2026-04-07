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RNE Audio recupera 'Miedo', serie de radioteatros de los ochenta

RNE Audio recupera 'Miedo', serie de radioteatros de los ochenta

José Antonio Valverde (1943-1994) fue un periodista español, que se hizo popular en España por dos programas de televisión emitidos en el segundo canal de TVE (La 2): "Arco iris", y "Manos artesanas". Destacó también como editor, siendo responsable de numerosas publicaciones, la más conocida de ellas, sin duda, la "Biblioteca Universal de Misterio y Terror", de la cual, tomaría algunos relatos para adaptarlos en la serie "Miedo" (1987-1988). 76 capítulos, con guiones originales de Valverde y adaptaciones de clásicos de la literatura de terror.

| etiquetas: miedo , josé antonio valverde , rne , 1987 , 1988 , radioteatro , ficción
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2 comentarios
5 1 0 K 61 cultura
#2 marcotolo
los recuerdo con mucho cariño de cuando estaba en el instituto,
espero que no se me rompa el recuerdo al volverlos a escuchar,
ya que tenian efectos de sonido y muchas voces adaptadas
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Supercaca #1 Supercaca
Cada Miércoles, una nueva entrega: www.rtve.es/play/audios/miedo/
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menéame