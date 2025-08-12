edición general
Riviera Maya sufre un histórico desplome de ocupación hotelera

La ocupación hotelera en la Riviera Maya durante la actual temporada de verano descendió 11 puntos en comparación del mismo periodo del año pasado.

alcama #1 alcama
Mejor a Zamora
#5 Beltza01
#1 Para agradable el fresquito de Córdoba.
Asimismov #7 Asimismov
Los gringos no van porque a la vuelta, ya morenitos, no les dejan entrar en los States
#4 cocococo
Por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba, fijo. El turismo primero es de calidad, luego se convierte en turismo de cantidad y finaliza siendo una plaga de gente circulando por todas partes llenándose todo de delincuencia, contaminación e inflación.


Mejor que desaparezca el turismo, pero una de las cosas que hace que el turismo salga corriendo es porque en España no se explota al turismo... sino al turista, engañando y estafando a todo lo que se mueve.

Viendo los precios y el…   » ver todo el comentario
gualtrapa #6 gualtrapa
#4 ¿Esa gente que no va a España son los tropecientos millones de turistas que este año (otra vez) han aparecido por aquí? De verdad que no entiendo a qué coño venís a meneame pa decir esas chorradas.
#9 Luiskelele
#4 claro, la gente no viene a españa, pero cada año se bate un puto récord más absurdo que el anterior.

Es una mierda, pero es lo que tenemos, y si se cuidara podría haber sido algo cojonudo, pero como todo. Se esquilma hasta reventar a la gallina de los huevos de oro y luego ya veremos.
sotillo #2 sotillo
Estamos de moda y se han venido a España
#8 z1018 *
Mi impresión tras dos viajes a Riviera Maya (2016 y 2021): destino impresionante por su combinación de Caribe, ruinas arqueológicas, naturaleza (cenotes) y otras atracciones (como los parques Xelha y Xcaret).

Pero ya no volveré a ir por:
- subida de precios desde la pandemia de no menos de un 50%
- sargazo en las playas
- precios fuera de los hoteles de EE.UU, ni de Méjico ni siquiera de España
- idea de querer cobrar por todo al turista que para ellos es un cajero automático con piernas…   » ver todo el comentario
#3 Tailgunner
es que bañarse con algas y beber alcohol sin alcohol no tienen mucha gracia, sinceramente...
