El ritmo de adopción de HarmonyOS asusta. Su siguiente objetivo: superar a Android en casa

Durante años, tras las sanciones estadounidenses, fue complicado imaginar a Huawei en lo más alto de la carrera de los móviles. Pero la compañía china tenía un plan a largo plazo basado en dos pilares fundamentales: lograr la autosuficiencia en hardware con sus propios chips y construir un ecosistema de software atractivo para que sus usuarios no echaran de menos a Android. Las últimas cifras y anuncios demuestran que ese plan no solo era real, sino que se está ejecutando a una velocidad pasmosa.
| Región | Android (%) | HarmonyOS (%) | Notas clave |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Europa | ~65 % | ~0 % | HarmonyOS no aparece en las estadísticas; cuota insignificante. |
| Estados Unidos | ~45–55 % | ~0 % | Mercado dominado por Android e iOS; HarmonyOS inexistente. |
| Mundial | ~76 % | ~5 % | HarmonyOS gana tracción global gracias a China, pero Android domina ampliamente. |
