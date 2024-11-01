edición general
El ritmo de adopción de HarmonyOS asusta. Su siguiente objetivo: superar a Android en casa

Durante años, tras las sanciones estadounidenses, fue complicado imaginar a Huawei en lo más alto de la carrera de los móviles. Pero la compañía china tenía un plan a largo plazo basado en dos pilares fundamentales: lograr la autosuficiencia en hardware con sus propios chips y construir un ecosistema de software atractivo para que sus usuarios no echaran de menos a Android. Las últimas cifras y anuncios demuestran que ese plan no solo era real, sino que se está ejecutando a una velocidad pasmosa.

14 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno *
GrapheneOS, de nada. Que no te espien ni chinos ni americanos
2 K 35
Cidwel #3 Cidwel *
#1 llevan ya tiempo destruyendo la posibilidad de instalar kernels... cada vez hay menos moviles que pueden liberarse... no parece una solución a largo plazo, sobretodo con google presionando para que no puedas ni siquiera instalar apks. El problema está tambien en el lado de los fabricantes. Toca confiar que alguno siga liberandolos
2 K 26
rnd #4 rnd
#1 GrapheneOS solo se puede instalar en una fracción muy pequeña de teléfonos Android —específicamente, en dispositivos Google Pixel compatibles. Esto significa que menos del 1% de todos los teléfonos Android del mercado pueden ejecutar GrapheneOS de forma oficial y segura

Exacto, de nada.
1 K 10
Torrezzno #8 Torrezzno
#4 la privacidad tiene un precio
1 K 24
#5 tropezon
#1 ¿Será por esto que van a impedir instalar otro SO diferente del que viene de fábrica a los móviles que van a salir?
0 K 15
Torrezzno #9 Torrezzno
#5 y por lo que quieren prohibir instalar apks que no estén "firmadas"
0 K 14
sadcruel #6 sadcruel
Básicamente, se trata de sustituir una "cárcel dorada" (un sistema propietario y cerrado) como es el iOS por otro sistema también propietario y cerrado. No veo mucha mejora, la verdad, aunque tampoco es que android sea la panacea.
2 K 16
#2 Marisadoro
HarmonyOS de Huawei supera a iOS en China (marzo2025)
gagadget.es/603807-harmonyos-de-huawei-supera-a-ios-en-china/
0 K 12
#7 Anahera
Pero qué gilipollez es ésta?

| Región | Android (%) | HarmonyOS (%) | Notas clave |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Europa | ~65 % | ~0 % | HarmonyOS no aparece en las estadísticas; cuota insignificante. |
| Estados Unidos | ~45–55 % | ~0 % | Mercado dominado por Android e iOS; HarmonyOS inexistente. |
| Mundial | ~76 % | ~5 % | HarmonyOS gana tracción global gracias a China, pero Android domina ampliamente. |

By ChatGPT, Gemini y Grok
0 K 9
tremebundo #10 tremebundo
#7 Si no lees el artículo, es muy posible que seas quien acabe diciendo esas cosas que preguntas.
0 K 15
#13 Anahera
#10 Lo he leído. Datos sin fuente fidedigna, las palabras del "directivo". Uuuuhhhh 14 millones en dos semanas. Esto es como los que calculan el ARR tirando de datos de un par de semanas de hype. Está muy de moda
0 K 9
#14 Anahera
#11 Lo que digo en #13. Ahora está de moda extrapolar datos de dos semanas a una tasa incompatible. Hablar de asustar por 2 millones en una semana...
0 K 9
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
#7 esos datos quizá sean antiguos o no reflejan el crecimiento en China, que es de lo.que va la noticia. Huawei tiene un 18% de cuota de mercado en el junio en China. Además, del meneo:
"Lo realmente impactante es el ritmo de crecimiento: la compañía desveló que ha sumado dos millones nuevos de dispositivos a su ecosistema en tan solo una semana"
0 K 10
spidey #12 spidey
#7 utiliza una IA china a ver qué te dice :troll:
0 K 10

