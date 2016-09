Rita Barberá no llegó sola a su escaño (OPINIÓN)

3 meneos 8 clics

usuarios: 3 anónimos: 0 negativos: 0 compartir:

actualidad karma: 31

Mariano Rajoy : “Rita Barberá ya no es militante y por tanto el presidente del PP no tiene ninguna autoridad sobre ella como no la tengo sobre muchas otras personas". Autoridad tal vez no. Pero sin duda Rajoy tiene la completa responsabilidad. Rita Barberá no llegó sola a ese escaño en el que ahora se ha atrincherado. Fue el PP que Rajoy preside quien allí la refugió cuando ya estaba claro que Barberá estaba muy lejos de ser una política ejemplar.Ritaleaks,Nóos y Taula: muchas de las cuestiones que hacen a Rita Barberá indeseable para el Senado