La riqueza privada aumentó 8 veces más que la pública entre 1995 y 2023

El mundo es cada vez más desigual. Unos pocos acumulan riqueza a un ritmo que parece no tener techo; las grandes mayorías soportan la consecuencia inevitable de esa acumulación: una pobreza igualmente creciente. Es lo que explora, y concluye, el informe Del beneficio privado al poder de lo público, publicado por Oxfam Intermón. De 1995 a 2023, la riqueza mundial de ámbito privado aumentó 191 %; la pública, 18 %. Y no es una cuestión territorial: esa diferencia a favor del interés privado se dió en todas las regiones del planeta.