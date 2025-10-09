"La riqueza de los hogares jóvenes se hunde un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda "

La imposibilidad de tener piso propio es la principal causa del empobrecimiento de las familias menores de 35 años en el periodo 2002-2022, según un estudio de Mutualidad. Las familias más jóvenes son las que más se han empobrecido desde la burbuja y la brecha de riqueza intergeneracional no para de crecer debido a la falta de vivienda asequible. Cada vez es más difícil construir un patrimonio. Solamente los mayores de 55 años han aumentado su patrimonio desde entonces.