"La riqueza de los hogares jóvenes se hunde un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda "

La imposibilidad de tener piso propio es la principal causa del empobrecimiento de las familias menores de 35 años en el periodo 2002-2022, según un estudio de Mutualidad. Las familias más jóvenes son las que más se han empobrecido desde la burbuja y la brecha de riqueza intergeneracional no para de crecer debido a la falta de vivienda asequible. Cada vez es más difícil construir un patrimonio. Solamente los mayores de 55 años han aumentado su patrimonio desde entonces.
| etiquetas: jovenes , vivienda asequible , crisis , pobreza
Si... por el crisis de la vivienda, por la escasa revalorización de los salarios, la inflación etc..
Hay que seguir alimentando a las élites extractivas que nuestro sistema capitalista ha ido creando y engordando.
No hacerlo supondría el final del sistema capitalista. Ese mismo sistema capitalista que nos asfixia, no nos deja vivir y tenemos que seguir manteniendo porque si no todo sería un caos y tampoco podríamos vivir.
El lavado de cerebro que llevan haciéndonos duranta tantas generaciones ha dado su fruto: capitalismo mortal o muerte por ausencia de capitalismo.… » ver todo el comentario
Por eso los jóvenes cada vez votan más a opciones anti impuestos, viendo que el gobierno no sabe o no puede solucionar el problema.
Los mismos rojelios con casa y paguita.