edición general
9 meneos
8 clics
La riqueza de los hogares jóvenes se hunde un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda

La riqueza de los hogares jóvenes se hunde un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda

La imposibilidad de tener piso propio es la principal causa del empobrecimiento de las familias menores de 35 años en el periodo 2002-2022, según un estudio de Mutualidad. Las familias más jóvenes son las que más se han empobrecido desde la burbuja y la brecha de riqueza intergeneracional no para de crecer debido a la falta de vivienda asequible. Cada vez es más difícil construir un patrimonio. Solamente los mayores de 55 años han aumentado su patrimonio desde entonces.

| etiquetas: jovenes , vivienda asequible , crisis , pobreza
7 2 0 K 95 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
#5 silzul
"La riqueza de los hogares jóvenes se hunde un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda "

Si... por el crisis de la vivienda, por la escasa revalorización de los salarios, la inflación etc..
2 K 36
OCLuis #4 OCLuis *
No es crisis, es robo.

Hay que seguir alimentando a las élites extractivas que nuestro sistema capitalista ha ido creando y engordando.
No hacerlo supondría el final del sistema capitalista. Ese mismo sistema capitalista que nos asfixia, no nos deja vivir y tenemos que seguir manteniendo porque si no todo sería un caos y tampoco podríamos vivir.

El lavado de cerebro que llevan haciéndonos duranta tantas generaciones ha dado su fruto: capitalismo mortal o muerte por ausencia de capitalismo.…   » ver todo el comentario
3 K 24
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Hoy en día solo hay dos formas de acceder a una vivienda: Herencia o comprando criptomonedas con 15 años y vendiéndolas con 30.

Por eso los jóvenes cada vez votan más a opciones anti impuestos, viendo que el gobierno no sabe o no puede solucionar el problema.
0 K 18
#2 Cincocuatrotres
Sí, nuestros hijos se van de casa en edad de ser abuelos y sin embargo nos dicen que somos la locomotora de Europa, que si no se que rating, que si... Todo mentira!!, si nuestros hijos no pueden sacar adelante sus proyectos de vida es todo mentira, vamos de culo.
1 K 16
panda23 #1 panda23
Y aún así los rojelios tienen los cojones de decirles a los jóvenes a quien deben votar.

Los mismos rojelios con casa y paguita.
3 K -12

menéame