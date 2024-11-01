El río más corto del mundo está en Italia [ITA]  

En el corazón de Cassone, una pedanía de Malcesine que se asoma a la orilla oriental del lago de Garda, fluye un curso de agua que puedes recorrer desde su nacimiento hasta su desembocadura en pocos minutos. Su nombre es Aril —también llamado “Ri” en el dialecto local—. Con una longitud de 175 metros, ha sido celebrado como el río más corto del mundo.