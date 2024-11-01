edición general
4 meneos
100 clics
El río más corto del mundo está en Italia [ITA]

El río más corto del mundo está en Italia [ITA]  

En el corazón de Cassone, una pedanía de Malcesine que se asoma a la orilla oriental del lago de Garda, fluye un curso de agua que puedes recorrer desde su nacimiento hasta su desembocadura en pocos minutos. Su nombre es Aril —también llamado “Ri” en el dialecto local—. Con una longitud de 175 metros, ha sido celebrado como el río más corto del mundo.

| etiquetas: río , italia , corto
3 1 2 K 29 cultura
4 comentarios
3 1 2 K 29 cultura
placeres #2 placeres
,,. Buscando un video del recorrido completo me encuentro que cabría 7 tamborasi en esa distancia (21 metros)
en.wikipedia.org/wiki/Tamborasi_River

Pero que es una categoría donde todos quieren vender su charca como la más corta para atraer a turistas, modificando criterios hasta conseguirlo.
1 K 21
kevers #3 kevers
#2 así es, eso no es un río, es una charca, creo que ni eso, un bache.
0 K 11
#4 yarkyark
#2 Y ni así. El mas corto esta en Venezuela: 13 metros.

radio.otilca.org/el-rio-mas-corto-del-mundo-se-encuentra-en-monagas/
0 K 13
#1 Agrimensor
Los italianos vendiendo cosas
1 K 18

menéame