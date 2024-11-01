Una riña entre dos menores acaba con un niño de 12 años apuñalado en Albuñol

Un niño de 12 años de edad ha sido apuñalado por otro de 13 años en la calle Instituto del municipio costero de Albuñol, según han confirmado desde la Guardia Civil a este diario. La Benemérita investiga los hechos producidos en una riña. El menor herido ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque su vida al parecer no corre peligro.