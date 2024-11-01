edición general
Riesgo país de Argentina perfora los 500 puntos por primera vez en más de siete años

El riesgo país argentino se ubica en el orden de los 496 puntos básicos este martes 27 de enero, su nivel más bajo desde el 11 de junio de 2018 (486). Desde aquella fecha que el índice del JPMorgan estuvo siempre por encima de los 500 puntos. Durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019–2023) llegó a estar por encima de los 4.000 puntos básicos. El presidente Javier Milei asumió con 1940 puntos básicos. El índice mide el sobrecosto en tasa de interés que debe pagar un país para endeudarse frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Es el diferencial con el Bono USA. Gracias a Trump EE.UU. será la proxima Argentina.
#3 Gracias a que Milei ha dejado muy claro que antes los argentinos se quedan sin comer que dejar de pagar la deuda.

Y porque EEUU y el FMI están decididos a apoyar el proyecto ideológico del loco Milei.

En tercer puesto sí, podemos añadir lo de EEUU.

Por eso baja su "riesgo país". No porque el país vaya bien, o porque un presidente aficionado a estafar a la gente sea de fiar.
#5 La calificación de la deuda Argentina actualmente es casi como la de Sri Lanka.

datosmacro.expansion.com/ratings

Enorme confianza. :troll: :troll: :troll:
#7 Bueno, son ellos los que presumen...
Excava más bien...
#8 Me da mucha pereza discutir todas las mentiras que dices, pero un hecho objetivo es que Milei ha bajado la deuda estatal en más de 50mil millones de dólares. Así que las generaciones futuras pagarán menos. Es un dato, un hecho objetivo.
Interesante: prisión para los políticos que voten subir el gasto sin decir de qué aumento de impuestos va a venir ese gasto:

x.com/tv_libertaria/status/2015877526497984533?s=46
#1 pues el PSOE ha bajado el riesgo país haciendo exactamente lo contrario. Tú me dirás en cual de los países vives.
#4 En realidad Sánchez ha bakado el déficit, igual que Milei.
#6 claro, uno ha bajado el déficit a base de destruir el tejido social y llorar por préstamos.
El otro ha hecho exactamente lo contrario. Reducir deuda y aumentar el escudo social.
Dónde prefieres vivir?
Si es cierto que se parecen en una cosa, en los cambios de opinión.
Ahora comercial con china mola, imprimir dinero y pedir prestado en dólares también, que ya lo pagarán las siguientes generaciones, e intervenir el mercado para que no se desboque la inflación.
