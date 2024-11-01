Riesgo país de Argentina perfora los 500 puntos por primera vez en más de siete años

El riesgo país argentino se ubica en el orden de los 496 puntos básicos este martes 27 de enero, su nivel más bajo desde el 11 de junio de 2018 (486). Desde aquella fecha que el índice del JPMorgan estuvo siempre por encima de los 500 puntos. Durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019–2023) llegó a estar por encima de los 4.000 puntos básicos. El presidente Javier Milei asumió con 1940 puntos básicos. El índice mide el sobrecosto en tasa de interés que debe pagar un país para endeudarse frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.