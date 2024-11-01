Ridículo y mentiras de la derecha ante la invasión de EEUU a Venezuela (análisis de Julian Macías Tovar)  

Analizamos la invasión de EE. UU. a Venezuela y cómo la narrativa oficial está siendo construida con bulos, propaganda e inteligencia artificial para justificar el saqueo del petróleo y el desprecio absoluto por la soberanía popular. Revisamos el papel de Trump, la derecha internacional y los medios hegemónicos, así como la tibieza de gobiernos “progresistas”, mientras se normaliza el colonialismo 2.0 y el discurso deshumanizante contra el chavismo y la izquierda latinoamericana. Un análisis crítico para desmontar la manipulación mediática.
Te tienes que reir.
Ya os lo digo yo, paguitas y negocios turbios.
Ya nos enteraremos.
patataMaduro". Es precisamente lo que analiza el video.
Como suele, solo el centrado en la moderación y que reflexione, puede sacar algo en claro, lo demás son chorradas o es demasiado pronto para afirmarlo.
Viendo el mundo como va,... Que Venezuela no se convierta en un nuevo Vietnam, ya me tranquiliza lo suficiente... Demasiada guerra y barbarie por todos lados.