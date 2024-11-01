Ridículo y mentiras de la derecha ante la invasión de EEUU a Venezuela (análisis de Julian Macías Tovar)  

Analizamos la invasión de EE. UU. a Venezuela y cómo la narrativa oficial está siendo construida con bulos, propaganda e inteligencia artificial para justificar el saqueo del petróleo y el desprecio absoluto por la soberanía popular. Revisamos el papel de Trump, la derecha internacional y los medios hegemónicos, así como la tibieza de gobiernos “progresistas”, mientras se normaliza el colonialismo 2.0 y el discurso deshumanizante contra el chavismo y la izquierda latinoamericana. Un análisis crítico para desmontar la manipulación mediática.