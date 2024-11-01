edición general
Ridículo y mentiras de la derecha ante la invasión de EEUU a Venezuela (análisis de Julian Macías Tovar)  

Analizamos la invasión de EE. UU. a Venezuela y cómo la narrativa oficial está siendo construida con bulos, propaganda e inteligencia artificial para justificar el saqueo del petróleo y el desprecio absoluto por la soberanía popular. Revisamos el papel de Trump, la derecha internacional y los medios hegemónicos, así como la tibieza de gobiernos “progresistas”, mientras se normaliza el colonialismo 2.0 y el discurso deshumanizante contra el chavismo y la izquierda latinoamericana. Un análisis crítico para desmontar la manipulación mediática.

#1 Abril_2025
y el desprecio absoluto por la soberanía popular.

Te tienes que reir.
UsuarioXY #2 UsuarioXY
Cuando el régimen , perdón, soberanía nacional, se dedica a asesinar a los que protestan, cuando hay un éxodo de millones de personas en que se basan los zurdos para defenderlo?

Ya os lo digo yo, paguitas y negocios turbios.
Ya nos enteraremos.
carakola #4 carakola
#2 Justificando la mentira y la manipulación "porque patata Maduro". Es precisamente lo que analiza el video.
johel #5 johel *
#2 Los zurdos no, los 23 millones de putos rojos a los que hay que matar. No te cortes cuando salgas a hablar de tu libro. :palm:
cosmonauta #6 cosmonauta
Muy correctas las etiquetas. Mis diez.
Wachoski #3 Wachoski
Lo acontecido en Venezuela le rompe a casi todo el mundo la cabeza.... Es lo que tenemos.

Como suele, solo el centrado en la moderación y que reflexione, puede sacar algo en claro, lo demás son chorradas o es demasiado pronto para afirmarlo.

Viendo el mundo como va,... Que Venezuela no se convierta en un nuevo Vietnam, ya me tranquiliza lo suficiente... Demasiada guerra y barbarie por todos lados.
