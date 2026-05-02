Los ricos y poderosos quieren vivir para siempre. ¿Y si pudieran?

Un día, dos emperadores —el de China y el de Rusia— caminaban uno al lado del otro por la Ciudad Prohibida. Mientras avanzaban, con los pasos amortiguados por una alfombra bordada de rojo y oro, sus séquitos les seguían con alegre deferencia. Ambos emperadores tenían 72 años, aproximadamente la edad a la que solían morir las personas a las que gobernaban. Aunque ninguno hablaba la lengua del otro, conversaban cómodamente a través de intérpretes sobre la posibilidad de engañar a la muerte.
| etiquetas: ricos , poderosos , vivir , siempre
qué cambiaría el hecho de que pudiesen ser inmortales y el resto no?
Pues que añorarian aquello que no poseen y no pueden realizar.
¡Morirse!
#2 Dios no hizo nada, y menos ricos.
Está más que demostrado que un millonario destroza y consume más en su actividad diaria que miles de… » ver todo el comentario
En los países civilizados las vacunas de covid19 se regalaban a la ciudadanía por que es más barato prevenir que curar, no veo por qué no fuera a ser lo mismo con la vejez.