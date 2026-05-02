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Los ricos y poderosos quieren vivir para siempre. ¿Y si pudieran?

Un día, dos emperadores —el de China y el de Rusia— caminaban uno al lado del otro por la Ciudad Prohibida. Mientras avanzaban, con los pasos amortiguados por una alfombra bordada de rojo y oro, sus séquitos les seguían con alegre deferencia. Ambos emperadores tenían 72 años, aproximadamente la edad a la que solían morir las personas a las que gobernaban. Aunque ninguno hablaba la lengua del otro, conversaban cómodamente a través de intérpretes sobre la posibilidad de engañar a la muerte.

| etiquetas: ricos , poderosos , vivir , siempre
1 1 0 K 25 podríame
9 comentarios
1 1 0 K 25 podríame
#1 Mandri20
Perfecto. Si pudieran, entonces habría que matarlos. No serían humanos, al fin y al cabo, puesto que los humanos nacen y mueren. Estaría totalmente justificado aniquilar a esta raza parasitaria y gorrona de la sociedad. Ricos de mierda, muerte a los ricos!!!
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Yorga77 #3 Yorga77
#1 Me faltan positivos para ti. Yo también lo había pensado seria la primera piedra sobre su tumba y eso que mucha gente ya piensa que no son humanos. Lo mas seguro que descubran la manera de no envejecer y el resto no lo descubramos en años.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 #3 Pues yo pienso que nada cambiaría. Vivimos en un sistema que garantiza sus privilegios respaldado con el voto de millones de personas que los ponen por delante de sus propias necesidades y las de sus propios hijos. Cada vez más presionados mientras la brecha entre enriquecidos y empobrecidos sigue aumentando, qué cambiaría el hecho de que pudiesen ser inmortales y el resto no?
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RoterHahn #7 RoterHahn
#5
qué cambiaría el hecho de que pudiesen ser inmortales y el resto no?

Pues que añorarian aquello que no poseen y no pueden realizar.
¡Morirse!
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Machakasaurio #8 Machakasaurio
#1 serían vampiros...ya casi literalmente.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Si pudieran vivir para siempre dejarían el planeta como un hueso de aceituna en su infinita avaricia y maldad. Por eso Dios los hizo mortales, para evitar de alguna manera causar daños eternamente a los demás.
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MAVERISCH #4 MAVERISCH *
La esperanza de vida en Nigeria es de 59 años. En Galicia es de casi 90. ¿Qué deberían hacer los nigerianos con los gallegos? El tema no es tan simple como " vamos a empezar a matar a estas personas".

#2 Dios no hizo nada, y menos ricos.
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Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Menuda chorrada. Un solo millonario estadounidense gasta recursos en un año como cien mil gallegos del rural a lo largo de toda su vida. Me vas a comparar la vida de mi abuelo, que murió a los 93 años sin haber tenido nunca coche, haberse ido de vacaciones a ningún hotel, haber renovado vestuario cada año como haces tú... con Amancio Ortega y su jet privado y sus viajes y sus coches.

Está más que demostrado que un millonario destroza y consume más en su actividad diaria que miles de…   » ver todo el comentario
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sorrillo #6 sorrillo
¿Los que no son ricos ni poderosos no quieren vivir para siempre?

En los países civilizados las vacunas de covid19 se regalaban a la ciudadanía por que es más barato prevenir que curar, no veo por qué no fuera a ser lo mismo con la vejez.
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menéame