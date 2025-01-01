Richard Harris. Sus 7 Mejores Westerns  

Richard Harris fue un actor legendario, capaz de pasar del teatro clásico a superproducciones de Hollywood… pero en el cine del Oeste dejó algunos de los papeles más intensos y recordados de su carrera. Desde Un hombre llamado caballo hasta Sin perdón, repasamos los 7 mejores westerns de Richard Harris, ordenados de peor a mejor, con anécdotas, curiosidades de rodaje y su vida personal.