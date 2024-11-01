edición general
Rhapsody in Blue - Leonard Bernstein y la NYPO

Rhapsody in Blue, versión interpretada al piano por Leonard Bernstein mientras dirige simultáneamente a la New York Philharmonic Orchestra, en el año 1976.

1 comentarios
EldelaPepi #1 EldelaPepi *
Pues no.
No lleva la batuta en la boca. :-)


Un fiera Leonard Bernstein.
