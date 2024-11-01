edición general
RFK Jr le dice al podcaster Theo Von que no le «dan miedo los gérmenes», ya que solía «esnifar cocaína en los asientos del baño» [Ing]

Robert F. Kennedy Jr. le ha dicho al podcaster Theo Von que «no le dan miedo» los gérmenes porque solía «esnifar cocaína en los asientos del baño». El secretario de Salud hizo estas declaraciones durante un episodio reciente de «This Past Weekend», en el que ambos hablaron de su pasado común de adicción a las drogas, algo sobre lo que Kennedy ha sido sincero en el pasado. Contó con detalle que había asistido a reuniones de recuperación durante la pandemia de COVID-19.

azathothruna #1 azathothruna
Solo recuerdo a la muchachada que el estegosaurio tenia el indice masa cerebral/ masa corporal mas pequeña del registro paleontologico, y aun asi vivieron por millones de años
#2 carraxe
Las drogas no tienen la culpa de que este pájaro sea un imbécil
