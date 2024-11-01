RFK Jr le dice al podcaster Theo Von que no le «dan miedo los gérmenes», ya que solía «esnifar cocaína en los asientos del baño» [Ing]

Robert F. Kennedy Jr. le ha dicho al podcaster Theo Von que «no le dan miedo» los gérmenes porque solía «esnifar cocaína en los asientos del baño». El secretario de Salud hizo estas declaraciones durante un episodio reciente de «This Past Weekend», en el que ambos hablaron de su pasado común de adicción a las drogas, algo sobre lo que Kennedy ha sido sincero en el pasado. Contó con detalle que había asistido a reuniones de recuperación durante la pandemia de COVID-19.
