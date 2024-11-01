El Rey, la integración europea y el régimen del 78

En su discurso navideño, Felipe VI asocia de manera tramposa la integración europea con el progreso, la democracia y la soberanía.Al vincular la adhesión a la Unión Europea con estos valores, el monarca oculta deliberadamente que este proceso fue todo menos democrático, progresista o soberano. El Rey perpetúa este mito para sostener el régimen del 78 y sus propios privilegios. Otro afirmación falsa del monarca es la asociación entre integración europea y progreso. No ha habido progreso tangible para los trabajadores y la desigualdad entre ric