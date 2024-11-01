edición general
El Rey, la integración europea y el régimen del 78

En su discurso navideño, Felipe VI asocia de manera tramposa la integración europea con el progreso, la democracia y la soberanía.Al vincular la adhesión a la Unión Europea con estos valores, el monarca oculta deliberadamente que este proceso fue todo menos democrático, progresista o soberano. El Rey perpetúa este mito para sostener el régimen del 78 y sus propios privilegios. Otro afirmación falsa del monarca es la asociación entre integración europea y progreso. No ha habido progreso tangible para los trabajadores y la desigualdad entre ric

#1 tierramar
Afirmar, como hace Felipe VI, que la integración europea reafirmó la soberanía española es una barbaridad histórica. La UE ha arrebatado la soberanía nacional al transferir competencias clave a Bruselas. Se toman decisiones sobre política fiscal, monetaria, agrícola o comercial en instancias supranacionales. Esta erosión de la soberanía no fortalece a España, sino que la subordina a intereses ajenos.
Al apelar a esta integración, Felipe VI defiende uno de los pilares que sostiene el régimen del…   » ver todo el comentario
#2 diablos_maiq
#1 la idiocia no es progreso
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 "Régimen del 78" criticado por un fan del fascista y criminal Putin
Todo coherencia xD xD xD xD xD xD
