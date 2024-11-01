edición general
Las revueltas en Irán y la geopolítica de la muerte

Aunque el detonante fue de orden económico, las movilizaciones en Irán se convirtieron rápidamente en insurrecciones políticas. Pero la liberación de la República Islámica debe ir necesariamente acompañada de la liberación de las injerencias extranjeras.

A lo mejor son las injerencias extranjeras las que están movilizando está primavera de colores...

De primero de yankilandia: sabotea su economía para asfixiar al pueblo y que culpen a sus dirigentes. Cuando el país está destrozado llegas a salvarlo y reconstruirlo quedándote por el camino con su petróleo.
Los judios seguramente no estén muy lejos del problema
