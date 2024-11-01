Las revueltas en Irán y la geopolítica de la muerte

Aunque el detonante fue de orden económico, las movilizaciones en Irán se convirtieron rápidamente en insurrecciones políticas. Pero la liberación de la República Islámica debe ir necesariamente acompañada de la liberación de las injerencias extranjeras.
| etiquetas: irán , geopolítica , islamismo , economía
De primero de yankilandia: sabotea su economía para asfixiar al pueblo y que culpen a sus dirigentes. Cuando el país está destrozado llegas a salvarlo y reconstruirlo quedándote por el camino con su petróleo.