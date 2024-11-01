edición general
Revuelta, la marca juvenil que permite a Vox activar protestas en Ferraz y en la dana sin asumir sus costes

La organización ultra ha vuelto a protagonizar nuevas protestas en la sede madrileña del PSOE tras los actos violentos de noviembre de 2023

