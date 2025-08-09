edición general
5 meneos
44 clics

La revolución silenciosa de las bebidas NoLo: beber sin alcohol y sin complejos

En los últimos años ha emergido una categoría que está transformando el lenguaje líquido de bares, restaurantes y supermercados: las llamadas bebidas NoLo. Es decir, No o Low alcohol: sin alcohol o con bajo contenido. Lo interesante de esta categoría no es solo su crecimiento, sino su cuestionamiento de los códigos establecidos en torno al consumo de alcohol. Las bebidas NoLo no son simplemente versiones descafeinadas de vinos, cervezas o destilados: son, cada vez más, un territorio propio de innovación y discurso gastronómico.

| etiquetas: alcohol , bebidas nolo
4 1 3 K 31 actualidad
13 comentarios
4 1 3 K 31 actualidad
Comentarios destacados:    
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Hasta la polla de las modas importadas y sus nombres de mierda
4 K 47
woody_alien #8 woody_alien
#2 Pues NoLo bebas.
4 K 53
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
No me lo creo. Estos productos no eran más que una forma que se sacaron las empresas de bebidas alcohólicas para saltarse la prohibición de publicidad de sus marcas
Si este boom ha pasado realmente, hay que postrarse ante nuestro nuevo amo y señor de nuestras voluntades, el marketing.
3 K 43
#4 giputxilandes
#1 Hace tiempo que el márketing se encarga de generar necesidades, no de dar soluciones a problemas existentes. Pero aun así, yo conozco varias personas que desde que salieron estas bebidas han mejorado en su abanico de posibilidades de tomar algo estando de ocio; embarazadas, gente con tratamientos, gente que bebía demasiado, tercera edad.

Poder tomar un gintonic sin alcohol, aunque no sea "lo mismo", para ellos es una ventaja.
1 K 23
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#4 nichos minoritarios. Por cierto, en efecto me refiero a esas ginebras, güisquis y vermús 0,0°, no a las combuchas y refrescos raros que luego resulta que es de lo que va el artículo
0 K 10
#10 encurtido
#4 Hace varios años decidí dejar de tomar alcohol, no por nada en especial sino porque simplemente decidí que no tenía sentido tomar algo malo para la salud y que tampoco me entusiasmaba mucho.

Pues no me me imaginé que fuera tan complicado. Mi vida social fue casi de 100 a 0 porque prácticamente toda giraba en torno a reuniones de tomar cervezas y es muy incómodo cuando todos llevan 4-5 y empiezan a notarse los efectos. Y con 20 hubiera sido ya inviable absolutamente, sin salir de botellones…   » ver todo el comentario
0 K 7
Psignac #6 Psignac
No me extraña, cada vez hay más demanda. Últimamente se ven más bares que ofrecen opciones de cervezas y bebidas sin alcohol, aparte de la triste tostada 0,0 genérica...yo misma siempre pido que me digan qué opciones tienen sin alcohol. Al final los dueños se tienen que dar cuenta de las potenciales ventas que hay ahí.
1 K 23
shake-it #5 shake-it
El que ha escrito este no ha probado un gin tonic de Tanqueray 0,0
0 K 13
janatxan #7 janatxan
Borrachos que no saben socializar sin que un químico les altere el comportamiento, que pena de sociedad que lo tienen tan interiorizado.
0 K 10
#11 Galton
#7 ¡Cuñao... sujétame el cubata!
0 K 9
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
#7 no tengo nada conque fabriquen y tomemos refrescos de sabores o sin sabor, o tés fermentados o sin fermentar, pero lo de las bebidas alcohólicas sin alcohol es digno de una distopía a lo Demolition Man.
0 K 10
#13 Borgiano
Parece que los jóvenes beben bastante menos alcohol que los jóvenes de antes. Realidad difícil de entender, más bien imposible, para la boomerada de MNM.
0 K 8
#3 mstk
A ver si se pone de moda la cruzcampo radler con hielo.
0 K 7

menéame