La “revolución” de leer en silencio y en comunidad

La Casa RIA ha acogido este sábado en Santiago de Compostela una particular actividad que está teniendo cada vez más tirón en diferentes ciudades del mundo: las 'Silent Reading Parties', encuentros entre personas desconocidas que se juntan para leer en silencio y, posteriormente, compartir sus experiencias. Estas quedadas, importadas desde Estados Unidos, ya han llegado a España y en Galicia se han bautizado como 'LeComigo'.

#1 pcmaster *
Hasta ahora el lugar para leer en silencio se llamaba biblioteca.
rob #2 rob
#1 Pero esta moda viene de los USA y se llama "'Silent Reading Parties"
Los modernos no van a la biblioteca.
sotillo #5 sotillo
#1 Ya pero esto no viene de Estados Unido, hay que salir para destacar
ewok #6 ewok
"LeComigo" es "LeeConmigo", en gallego.
#1 Es verdad, pero si hay más sitios para eso, mejor. En algunos lugares las bibliotecas están en retroceso.

La Casa RIA es la fundación de David Chipperfield. davidchipperfield.com/news/2024/casa-ria-to-open-in-santiago-de-compos
www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2025/02/15/cocinar-acto-politico/000
Elanarkadeloshuevos #9 Elanarkadeloshuevos
#1 Lo que hace la peña para follar...
TripleXXX #3 TripleXXX
Bueno pero esto se complementa con charlas posteriores que es lo que me parece precioso.

Me recuerda a un capítulo de Lost donde hacían tertulias sobre el libro de la semana.
pip #4 pip
Lo de leer en silencio sí, por favor. Lo de compartir experiencias... qué pereza me da solo pensarlo.
ewok #7 ewok
#4 Tampoco será obligatorio...
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
Pero esto no lo hacían ya en series viejunas? Quedaban para leer y beber vino mientras los comentaban.
Clubs de lectura los llamaban.
