La “revolución” de leer en silencio y en comunidad

La Casa RIA ha acogido este sábado en Santiago de Compostela una particular actividad que está teniendo cada vez más tirón en diferentes ciudades del mundo: las 'Silent Reading Parties', encuentros entre personas desconocidas que se juntan para leer en silencio y, posteriormente, compartir sus experiencias. Estas quedadas, importadas desde Estados Unidos, ya han llegado a España y en Galicia se han bautizado como 'LeComigo'.