La “revolución” de leer en silencio y en comunidad

La Casa RIA ha acogido este sábado en Santiago de Compostela una particular actividad que está teniendo cada vez más tirón en diferentes ciudades del mundo: las 'Silent Reading Parties', encuentros entre personas desconocidas que se juntan para leer en silencio y, posteriormente, compartir sus experiencias. Estas quedadas, importadas desde Estados Unidos, ya han llegado a España y en Galicia se han bautizado como 'LeComigo'.
Los modernos no van a la biblioteca.
#1 Es verdad, pero si hay más sitios para eso, mejor. En algunos lugares las bibliotecas están en retroceso.
La Casa RIA es la fundación de David Chipperfield. davidchipperfield.com/news/2024/casa-ria-to-open-in-santiago-de-compos
Me recuerda a un capítulo de Lost donde hacían tertulias sobre el libro de la semana.
Clubs de lectura los llamaban.