La revista ‘Science’ enmienda la política antirrenovables de Trump: “EE UU no se beneficia de sus propias innovaciones”

La prestigiosa publicación selecciona el impulso de la solar y la eólica como el principal avance científico del año y lamenta la “mala decisión” de la Casa Blanca de apostar por los combustibles fósiles. “Los ingresos de China por la exportación de tecnología renovable son casi tan altos como los que Estados Unidos obtiene actualmente exportando combustibles fósiles, pero los ingresos por la venta de renovables están aumentando mucho más rápido debido a la alta demanda global”, advierte el editorial.

Que le pongan aranceles a las ventas chinas de paneles solares que utilicen tecnología estadounidense. Algo así como el recargo que le pusieron a Nvidia por venderle chips capados a China. :popcorn:
