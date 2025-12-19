La revista Science destaca el auge de las energías renovables como el gran avance científico de 2025

La transición energética global ha cruzado un umbral histórico. La revista Science ha designado el imparable crecimiento de las energías renovables como el Gran Avance Científico de 2025 (Science’s 2025 Breakthrough of the Year), al constatar que, por primera vez, la generación de las energías limpias ha superado de forma clara a la del carbón, cuyas emisiones han espoleado el cambio climático pero también han obligado a acelerar la transición energética mundial.
| etiquetas: science , renovables , energía , transición , avance
Es lo que me da esperanzas en la lucha contra el cambio climático.
El mar está demasiado caliente y la pérdida del mundo que hemos conocido es irreversible.
Lo peor es que ante las evidencias la actitud y respuesta es remolona si no regresiva como últimamente, siendo así aún más irreversible.
Siento ser tan vinagre, disfrutemos del tiempo que nos quede, que es lo único que tenemos.
Y después de uno de los posibles petardazos, prefiero morir con los primeros, que el rollo madmax quedará chulo en el cine pero prefiero no tener que vivirlo.
También con datos de 2024 la suma de carbón, petróleo y gas supuso el 86,5% de la energía mundial consumida.
ourworldindata.org/grapher/energy-consumption-by-source-and-country