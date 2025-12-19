La revista Science destaca el auge de las energías renovables como el gran avance científico de 2025

La transición energética global ha cruzado un umbral histórico. La revista Science ha designado el imparable crecimiento de las energías renovables como el Gran Avance Científico de 2025 (Science’s 2025 Breakthrough of the Year), al constatar que, por primera vez, la generación de las energías limpias ha superado de forma clara a la del carbón, cuyas emisiones han espoleado el cambio climático pero también han obligado a acelerar la transición energética mundial.