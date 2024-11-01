edición general
Revista Meccano: La voz de los entusiastas de la ingeniería (ENG)

Más que una simple herramienta promocional, la revista se convirtió en una publicación completa para entusiastas de la ingeniería y modelistas. Si bien destacaba los modelos Meccano, incluyendo instrucciones e ideas de diseño, también abarcaba una amplia gama de temas no relacionados con Meccano, como trenes, automóviles, barcos, aeronaves y noticias generales de ciencia e ingeniería. Era conocida por sus detallados dibujos técnicos y artículos que fomentaron el interés por la mecánica práctica y la tecnología entre generaciones de niños.

revista , meccano , ingeniería
