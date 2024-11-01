edición general
3 meneos
39 clics
Revisé el código de la AppStore de Apple

Revisé el código de la AppStore de Apple

En este video estaremos repasando el código de la AppStore sobre todo lo mas importante del código, truco del gradiente, estructura del negocio, stack y más

| etiquetas: código , appstore , apple , estructura del negocio , stack
2 1 0 K 22 tecnología
1 comentarios
2 1 0 K 22 tecnología
#1 anje
Resulta que a los desarrolladores de apple, por alguna razón ( o por lo que sea), se les olvido desactivar que los sourcemaps fueran visibles en producción.
Como detalle, los souercemaps, son archivos especiales actúan como un puente entre el código fuente original y el código generado, de modo que le permiten a los desarrolladores depurar y entender mejor sus aplicaciones en un entorno de producción.
Y así, el midu, nos explica con detalle, algunas sutilezas del código.
0 K 9

menéame