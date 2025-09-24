"Es al revés": Ignacio Escolar desmiente las acusaciones de 'lawfare' de Ayuso por la investigación a su pareja

"La investigación judicial por el fraude fiscal a González Amador empieza en marzo de 2024, mientras que la denuncia del psudosindicato ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez es de 15 días después. "Es algo instrumentalizado para hacer un falso empate diciendo: "Si mi novio es un defraudador, tu mujer es una corrupta""
En el momento en que se fuera objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar al otro por exactamente el mismo "error" que ha hallado en nuestra manera de proceder. En Política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproches en los que se ensalza que: "pues tú también lo hiciste, e incluso peor que yo".
Con esta actitud se persigue generar una distracción que desvíe la atención de la propia figura y que se ubique de nuevo en los demás, manteniendo toda sombra de sospecha fuera de nuestras inmediaciones.
¿Adivináis qué es esto?
Apliquese siemore.
Entendereis muchas veces lo q quieren decir.
A veces me pregunto, si los recursos que gastan en enmierdarlo todo, los dedicasen a algo útil y productivo ¿Qué pasaría?
No hay que ser amigo del psoe para darse cuenta.