edición general
22 meneos
64 clics

"Es al revés": Ignacio Escolar desmiente las acusaciones de 'lawfare' de Ayuso por la investigación a su pareja

"La investigación judicial por el fraude fiscal a González Amador empieza en marzo de 2024, mientras que la denuncia del psudosindicato ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez es de 15 días después. "Es algo instrumentalizado para hacer un falso empate diciendo: "Si mi novio es un defraudador, tu mujer es una corrupta""

| etiquetas: ayuso , begoña gómez , ignacio escolar , lawfare
18 4 6 K 71 actualidad
14 comentarios
18 4 6 K 71 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
3. Principio de la transposición

En el momento en que se fuera objeto de una acusación ineludible, sería necesario señalar al otro por exactamente el mismo "error" que ha hallado en nuestra manera de proceder. En Política puede observarse cuando trascienden casos de malversación o apropiación indebida hasta la opinión pública, los cuales motivan un cruce de reproches en los que se ensalza que: "pues tú también lo hiciste, e incluso peor que yo".

Con esta actitud se persigue generar una distracción que desvíe la atención de la propia figura y que se ubique de nuevo en los demás, manteniendo toda sombra de sospecha fuera de nuestras inmediaciones.

¿Adivináis qué es esto?
5 K 57
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Doy una pista:  media
0 K 12
el_Tupac #5 el_Tupac
#2 lo de Goebbels, fijo
1 K 24
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 ¡Ya tenemos ganador!
0 K 12
ostiayajoder #6 ostiayajoder *
Con la derecha cada acusacion es una confesion

Apliquese siemore.

Entendereis muchas veces lo q quieren decir.
1 K 30
el_Tupac #4 el_Tupac
Enmierdar, que algo queda.

A veces me pregunto, si los recursos que gastan en enmierdarlo todo, los dedicasen a algo útil y productivo ¿Qué pasaría?
1 K 27
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Que los votantes del PP se irían a otro partido que les ofrezca lo que buscan: mierda.
1 K 35
Andreham #9 Andreham
Esto lo ve cualquier persona crítica, no tiene ni que ponerse a investigar, sale solo.

No hay que ser amigo del psoe para darse cuenta.
0 K 8
#12 Jodere
Ayuso la mas mentirosa del reino y eso que usa el pinganillo para recibir datos del borracho e impresentable de MAR.
0 K 6
#1 meneame_la_lefa
Mamporrero sin estudios de periodismo, a pesar de todo
2 K -11
#10 aauivozcrx
#1 En menéame desde septiembre de 2025
0 K 9
#13 Jodere
#10 Y que pasa con eso o tienes algo que objetar. :troll:
1 K 4
denocinha #14 denocinha
#1 Lo segundo es irrelevante, porque no es una profesión reglada. Lo primero es fundamental, pero por desgracia hay pocos inocentes de ese delito en España
0 K 10

menéame