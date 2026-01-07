Revelaron que Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

Venezuela envió a Suiza 113 toneladas de oro por un valor de casi 4.140 millones de francos suizos (unos 5.200 millones de dólares) entre 2013 y 2016, en los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, según datos aduaneros revisados por Reuters. Las transferencias se realizaron antes de que se endurecieran las sanciones internacionales y forman parte de una estrategia más amplia del régimen chavista para obtener liquidez en medio del deterioro de su economía.