edición general
4 meneos
10 clics
Revelaron que Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

Revelaron que Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

Venezuela envió a Suiza 113 toneladas de oro por un valor de casi 4.140 millones de francos suizos (unos 5.200 millones de dólares) entre 2013 y 2016, en los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, según datos aduaneros revisados por Reuters. Las transferencias se realizaron antes de que se endurecieran las sanciones internacionales y forman parte de una estrategia más amplia del régimen chavista para obtener liquidez en medio del deterioro de su economía.

| etiquetas: venezuela , suiza , maduro
3 1 1 K 39 politica
12 comentarios
3 1 1 K 39 politica
Mark_ #5 Mark_
Viendo cómo Estados Unidos mete las zarpas sin remordimiento en el petróleo venezolano, igual Maduro estaba siendo muy precavido...
3 K 48
Dene #7 Dene
Bien que han hecho.
Todavía tienen que recuperar el que les robo UK
1 K 29
Findeton #3 Findeton
#2 Si, un kilo de oro son unos $143k por tanto 113k kilos son 113*143 = 16,159 millones de dólares, unos 16 billion americanos.
2 K 28
Findeton #10 Findeton
#8 Según eso, le habrían congelado 16-17B, tiene que estar contento Maduro. :shit:
0 K 8
Findeton #1 Findeton *
113 toneladas de oro hoy son unos 16B de dólares.
2 K 27
Uge1966 #2 Uge1966
#1 ¿16 mil millones de dólares?
1 K 23
estemenda #6 estemenda
#2 En realidad no llega a 6mil millones de dólares.
www.inversoro.es/indice/oro/cuanto-vale-una-tonelada-de-oro/
1 K 23
Findeton #9 Findeton *
#2 #_6 Ese artículo está anticuado. En realidad he sido conservador, hoy una onza de oro son $4,451 y una onza son 0.0283495 kg. Ergo 1kg de oro es 4451/0.0283495 = $157,004. Con lo que esas 113 toneladas son 17.7 billion dollars.
0 K 8
#12 Pingocho
#1 ¿100 toneladas dijiste? ¿Qué pasará ahora con esas 75 toneladas?
0 K 10
johel #4 johel *
Tambien a inglaterra y hubo movida porque se los queria quedar el "presidente opositor tenista" y los britanicos le sacaron el dedo, no es ninguna novedad que hay oro venezolano bajo custodia de otros paises. Quizas el titular sobra y corresponde formular una pregunta tipo "¿Quien es quien, quien roba a quien y el oro internacional de venezuela?"
0 K 10
Ovlak #11 Ovlak
#4 Realmente no es una novedad que el oro o las divisas de bancos centrales de todo el mundo estén en otros países, particularmente en la Reserva Federal (Nueva York), el BoE (Londres) o Suiza.
0 K 11

menéame