Revelaciones sobre los vínculos de Epstein con Marruecos; Mohamed VI, Moratinos y Taieb Fassi Fihri

Jeffrey Epstein habría sido autorizado a mantener un encuentro privado con Taieb Fassi Fihri, consejero en activo del rey marroquí Mohamed VI, cuando éste tenía 16 años. Estos movimientos, pese a estar documentados en intercambios oficiales, no habrían sido recogidos por los medios de comunicación. Además, se indica que el exministro francés Jack Lang invitó a Epstein a Marruecos en 2013.Epstein se le permitió tener tiempo privado con Taieb Fassi Fihri, y Epstein también se reunió con Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de exteriores de España.

jm22381 #6 jm22381 *
#4 Pero si Mohamed VI tiene 62. Tuvo 16 años en 1979. es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_VI_de_Marruecos
Y Epstein tendría 26 años y trabajaba en Bear Stearns es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein
Sigue pareciendo un error de traducción de la que sea la fuente origina. Más adelante el artículo dice "A Jeffery Epstein se le permitió tener tiempo privado con Taieb Fassi Fihri, Consejero del Rey de Marruecos Mohamed VI durante 16 años".
jm22381 #3 jm22381
"cuando éste tenía 16 años" ¿Quién? Aquí debe haber un error de traducción porque Taieb Fassi-Fihri tiene 67 años es.wikipedia.org/wiki/Taieb_Fassi-Fihri
calde #4 calde
#3 el rey de marruecos
Supercinexin #5 Supercinexin
Madre de Dios, éste Epstein tenía trato periódico y línea directa con todos los malvados del mundo. ¡Sólo faltan Xi Jinping, el Ayatolá, Nicolás Maduro, Díaz Cuando y Kim Jon Un! En breve seguro que también salen.
Chinchorro #7 Chinchorro
#5 ¿No te da una pista el hecho de que no salgan? :troll:
calde #1 calde
noticia de enero de 2026
#2 surco
Estoy empezando a pensar que Epstein era ubicuo y trino. Madre mía, que hiperactividad!
