Reunión de Trump y Putin [humor]  

Reunión entre Trump y Putin en Alaska para discutir algo.

Me llama la atención que llevan años comparando a Putin con Hitler y a Trump con Chamberlain, cuando para mí la comparación más exacta es Trump con Hitler y la UE es Chamberlain, no por su ideología si no por su expansión, ya que están llevando una política de apaciguamiento aceptando todo lo que pide sin protestar para que no los deje tirados frente a Rusia, y van a acabar (o vamos) perdiendo Groenlandia y Ucrania (la occidental para EEUU y la oriental para Rusia) , reabriendo el Nord Stream bajo propiedad estadounidense, y también se lleva un tiempo hablando que EEUU va a empezar a comprar petróleo ruso para venderlo a la UE... y la UE lo va a aceptar

Tiempo al tiempo
