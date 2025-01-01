·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6527
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
7391
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
7129
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4873
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
2919
clics
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
más votadas
701
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
426
Personal de un pub 'se niega a servir' al vicepresidente de EEUU en sus vacaciones en UK (ING)
318
En la batalla por Aqraba, los colonos israelíes no perdonan ni la tierra ni la vida a los palestinos [EN
476
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
345
Aficionados israelíes causan indignación en Polonia con una pancarta de "asesinos" (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
57
clics
Reunión de Trump y Putin [humor]
Reunión entre Trump y Putin en Alaska para discutir algo.
|
etiquetas
:
puppet regime
,
trump
,
putin
,
reunion
,
agua
,
borrajas
2
0
0
K
22
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
22
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
xeldom
*
Me llama la atención que llevan años comparando a Putin con Hitler y a Trump con Chamberlain, cuando para mí la comparación más exacta es Trump con Hitler y la UE es Chamberlain, no por su ideología si no por su expansión, ya que están llevando una política de apaciguamiento aceptando todo lo que pide sin protestar para que no los deje tirados frente a Rusia, y van a acabar (o vamos) perdiendo Groenlandia y Ucrania (la occidental para EEUU y la oriental para Rusia) , reabriendo el Nord Stream bajo propiedad estadounidense, y también se lleva un tiempo hablando que EEUU va a empezar a comprar petróleo ruso para venderlo a la UE... y la UE lo va a aceptar
Tiempo al tiempo
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tiempo al tiempo