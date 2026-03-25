En reunión a puerta cerrada, principales republicanos atacan al Pentágono por no proporcionar detalles sobre Irán(inglés)

“Queremos saber más sobre lo que está pasando, cuáles son las opciones y por qué se están considerando”, dijo el legislador de Alabama. “Y simplemente no estamos obteniendo suficientes respuestas a esas preguntas.” Es una gran reprimenda de Roger, un alto halcón de defensa del Partido Republicano que ha respaldado la decisión del presidente Donald Trump de atacar a Irán— y una advertencia de que la administración podría perder apoyo para la guerra que dura casi un mes si no puede presentar adecuadamente el caso ante el Congreso.Y no está sólo