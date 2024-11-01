La reunión del G7 se reprogramó para que Trump pueda asistir al combate de la UFC en la Casa Blanca [ENG]

Francia pospuso la cumbre del G7 de este año en la ciudad balneario de Evian-les-Bains para no entrar en conflicto con el presidente de Estados Unidos Donald Trump 80 cumpleaños el 14 de junio. La reunión de líderes del G7 estaba prevista originalmente para los días 14 y 16 de junio. Sin embargo, la revista estadounidense Político informó que el evento se trasladó del 15 al 17 de junio para no interrumpir las celebraciones del cumpleaños del presidente de Estados Unidos.