La reunión del G7 se reprogramó para que Trump pueda asistir al combate de la UFC en la Casa Blanca [ENG]

Francia pospuso la cumbre del G7 de este año en la ciudad balneario de Evian-les-Bains para no entrar en conflicto con el presidente de Estados Unidos Donald Trump 80 cumpleaños el 14 de junio. La reunión de líderes del G7 estaba prevista originalmente para los días 14 y 16 de junio. Sin embargo, la revista estadounidense Político informó que el evento se trasladó del 15 al 17 de junio para no interrumpir las celebraciones del cumpleaños del presidente de Estados Unidos.

Algo relacionada: Trump interrumpe la cumbre con ejecutivos del petróleo para echar un vistazo al avance del salón de baile de la Casa Blanca

Relacionadilla, el comportamiento egocéntrico, más propio de un niño caprichoso y malcriado que de un adulto mínimamente funcional de este personaje parece no tener límite. No sería un mayor problema sin la cantidad de personas de relativa importancia que le siguen la corriente, tanto por arrimarse a él como por no contrariarle. Y por supuesto la gran cantidad de personas anónimas que le ríen las gracias.
