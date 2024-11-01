Retratos gigantescos, grotescos y postapocalípticos de Laust Højgaard [Eng]  

Laust Højgaard es un pintor danés (nacido en 1989) cuyas grandes obras acrílicas representan figuras gigantes “grotescas y extravagantes” (inadaptados, marginados y titanes frágiles) ambientadas en un universo surrealista, casi postapocalíptico. Actualmente radicado en Berlín, trabaja en varios lienzos a la vez, creando cuerpos distorsionados y de gran textura con rasgos exagerados, colores intensos y una mezcla de pasajes ásperos y limpios, equilibrando la oscuridad y el humor en cada pieza.