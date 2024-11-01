edición general
Retrasar la Ley de Envases es frenar la transición hacia una economía verdaderamente circular

...Un plazo de dos años para implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en España. Esta medida no surge por capricho: es la respuesta a un hecho incontestable, el incumplimiento reiterado de los objetivos de reciclaje. El SDDR es una herramienta probada para revertir esta situación. Su funcionamiento es sencillo: el consumidor paga un pequeño depósito al comprar una bebida y lo recupera al devolver el envase en un punto habilitado. Este incentivo económico dispara las tasas de retorno.

| etiquetas: ley de envases , transición , economía circular , sddr
2 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
Ecoembes disolución, y sus directivos procesados todos por lo penal.
hey_jou #2 hey_jou
#1 y poco me parece: añado multa y a devolver todo el dinero que les hemos pagado y se lo han gastado en publicidad.
