Retrasar la Ley de Envases es frenar la transición hacia una economía verdaderamente circular

...Un plazo de dos años para implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en España. Esta medida no surge por capricho: es la respuesta a un hecho incontestable, el incumplimiento reiterado de los objetivos de reciclaje. El SDDR es una herramienta probada para revertir esta situación. Su funcionamiento es sencillo: el consumidor paga un pequeño depósito al comprar una bebida y lo recupera al devolver el envase en un punto habilitado. Este incentivo económico dispara las tasas de retorno.