Retirada ucraniana de Kupyansk, saltan las alarmas antes de la reunión Putin-Trump  

Salida de tropas ucranianas de Kupyansk. Las tropas rusas rompen la defensa este de Kupyansk por Petropablivka. ¿Será Kupyansk la primera en caer de todas las localidades ucranianas en situación crítica?

Rayder #20 Rayder
#17 Y los otros de mercenarios del mundo entero macho que parece la ONU las filas ucranianas... Bueno menos los colombianos que han salido de allí y se han ido a Sudán de las bajas que han tenido.
3
Beltenebros #26 Beltenebros *
#14 #20
Muy buenos vuestros comentarios. Pero los NAFOs no están aquí para dialogar sanamente, sino para intoxicar insistentemente.
Le recomiendo a #1 que os lea.
3
Alakrán_ #3 Alakrán_
El nuevo colapso del ejército ucraniano.
Rusia lleva ya 3 años y medio tan empantanada en Ucrania que no ha conseguido ni invadir el Dombass al completo.
5
antesdarle #5 antesdarle
#3 son las dos semanas más largas de la historia.
4
#6 Jacusse
#5 antes se iba a quedar Rusia sin dinero.
0
antesdarle #7 antesdarle
#6 bueno están en Alaska, así que imagino que algo sí que les ha tenido que afectar la guerra. Vamos que tampoco hay que ser un visionario para ver que a Rusia no le está yendo como tenía planeado.
3
#8 Jacusse
#7 algo de ayuda ha tenido Ucrania, no lo olvides.

Y Rusia.
0
antesdarle #13 antesdarle
#8 Ucrania ha tenido ayuda pero la voluntad y el sacrificio para luchar por su tierra, la han puesto ellos
2
#21 Jacusse
#13 voluntad, no sé yo. Han estado empujados por la OTAN...

Sacrificar gente han sacrificado mucha, eso sí.
0
antesdarle #25 antesdarle
#21 que Ucrania consiguiera parar el avance ruso en 2022 fue gracias a la voluntad de los civiles. Ante una superpotencia, si no hay voluntad, el régimen colapsa en unos días. De hecho ese fue el error de cálculo de Rusia.
2
ElenaCoures1 #37 ElenaCoures1
#21 Sacrifican como harían la mayoría de países invadidos
Lo del empuje de la OTAN es el bulo de siempre de la propaganda rusa fascista
La invasión la ha hecho Rusia
2
#52 Jacusse
#37 qué coñazo cuando recurrís a los calificativos fáciles.

Aburrís.
0
salteado3 #30 salteado3
#13 Me espero a la peli de Hollywood.
0
#48 luckyy
#13 qué gilipolleces. Otro que hales la guerra !!
0
antesdarle #51 antesdarle
#48 te pongo en ignore, no hablo con trolls
0
Tkachenko #11 Tkachenko
#7 casi no se nota que estás operando como mínimo dos cuentas en este hilo xD
1
antesdarle #12 antesdarle
#11 solo tengo esta, pero sigue con tu fantasía
2
antesdarle #19 antesdarle
#16 si tienes la certeza que estoy operando varias cuentas tan fácil como hablar con @admin
2
ElenaCoures1 #38 ElenaCoures1
#12 Ese infeliz siempre sale con las mismas tonterías para minimizar la opinión contraria
Está bien fastidiado con las hemorroides desde hace 3 años y pico
1
#18 donchan
#6 Rusia se quedó sin dinero por navidad. Esto se mide por el ritmo de la inflación.
0
#24 Jacusse
#18 Navidad de 2022? 2023? 2024?

Las guerras son muuuy jodidas. Porque salirse de ellas es cada vez más complicado. Mientras más tiempo pase, más sacrificio.

Por eso duran. Porque entrar es sencillo. Pero salir... Y nunca va a haber una rendición incondicional de Rusia. 1- porque son rusos y prefieren que todo arda. Y lo pueden hacer. 2- porque saben que Ucrania es igual que ellos y no se va a rendir, así que están esperando que caigan por su propio peso. Ellos y sus aliados, que tampoco se pueden salir después de todo lo que han metido allí...
0
salteado3 #28 salteado3 *
#5 La guerra la van a ganar los rusos. El consuelo de los otanistas es:

- Bueno, pero no lo han conseguido en dos semanas, eso es casi una derrota.
- Bueno, pero ¿a qué precio? Están arruinados.
- Bueno, pero han muerto 50 millones de rusos.
- Bueno, pero porque no ha entrado la OTAN, que si no pierden
- Bueno, pero la guerra no ha terminado el día del cumpleaños del fascista de Putin, eso es un disgusto tremendo para él, es casi una derrota.
0
antesdarle #44 antesdarle
#28 la van a ganar los rusos, dependiendo de lo que consideramos “ganar”. Naturalmente que Rusia se va a anexionar mucho territorio de Ucrania y quizá la comunidad internacional reconozca Crimea como Rusia. Pero Ucrania no va a desaparecer tampoco y el desgaste de Rusia en esta guerra la van a notar durante generaciones. Ya ganar o perder pues tocará analizar el precio de lo que has logrado y lo que has perdido.
1
wata #33 wata
#3 Tú no has visto las líneas defensivas que construyó la OTAN en Ucrania?
0
Rayder #4 Rayder
Se retiran de las afueras de Kupyansk tras una ofensiva rusa, no de la ciudad que aún le queda para ser capturada. Es relevante porque es una zona del frente antigua dónde los rusos nunca antes habían conseguido avances. Paso captura.  media
1
Atusateelpelo #32 Atusateelpelo
#4 Voy a tirarme un triple sin tener ni zorra de como esta la zona pero conociendo los antecedentes mas cercanos en el tiempo cuando las tropas ucranianas se van retirando: antes de 1 semana ha caido Kupyansk.
0
suppiluliuma #39 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM nos dicen una vez más que Ucrania está perdida y que, por favor, por favor, por favor, tiene que rendirse. No explican por qué, su Ucrania está perdida, es necesario pedirle por favor, por favor, por favor, que se rinda.
2
#50 luckyy
#39 el que faltaba
1
#49 luckyy
te va a explotar la cabeza
0
mosfet #1 mosfet
Que está pasando estos días con la ofensiva rusa? Años con apenas movimiento y ahora.....
0
antesdarle #9 antesdarle
#1 que tratan de pillar el mayor territorio posible antes de negociar, aunque eso suponga mandar a cientos de rusos al matadero, total los muertos no se quejan
4
Beltenebros #23 Beltenebros
#9
¿Tú otra vez escribiendo trolentarios?
2
antesdarle #42 antesdarle
#23 si no te gustan mis comentarios tan fácil como ponerme en ignore
1
wata #31 wata
#9 Dale la vuelta un poquito.
Tal vez Trump a propulsado la reunión con Putin sabiendo lo que se avecina en Ucrania y tratando de parar la toma de territorios.
Si caen esas líneas de defensa ya no hay nada que los frene.
0
antesdarle #36 antesdarle
#31 o que Trump prefiere explotar las tierras raras en Ucrania en paz y darle ciertos territorios a Rusia. Vamos repartirse Ucrania con Rusia aprovechando que Rusia ya no puede aguantar más tiempo el desgaste de una guerra que parece no tener fin. Que es lo que me suena más coherente. Si Rusia tiene tan claro que va a ganar la guerra a corto plazo ni se plantearía sentarse a negociar, alguno dirá que para ganar tiempo, ganar tiempo con quien?
2
D303 #47 D303 *
#36 Yo no se desde cuando oigo que Rusia no puede aguantar más y que su economía se va al garete, pero quitando en en 2022 que el PIB bajo un 1,4% ha subido un 4,1% en los dos años siguientes.
Y no olvidemos le siguen comprando gas y petroleo que luego revenden a EE.UU. y después a nosotros.
datosmacro.expansion.com/pib/rusia
0
Rayder #10 Rayder
#1 Que se trata de una guerra de desgaste y Rusia va ganando, conforme pasa el tiempo Rusia conquista cada vez más rápido territorio y se producen colapsos parciales como ya estamos viendo.
5
#17 donchan
#10 Eso de que Rusia va ganando en una guerra de desgaste depende del ritmo del desgaste. Rusia ya ha tenido que echar mano de soldados extranjeros. Eso hay que pagarlo.
3
Heni #14 Heni *
#1 Se estuvo moviendo continuamente, en concreto el año pasado Rusia conquistó 4.168 km². En este 2025 antes de los avances de estos días llevaban 2.652 km². Problema, el frente es gigante, es como si hubiese un frente entre Sevilla y Marsella, y uno de los bandos lo moviese al completo unos 3 o 4 km al 1 año, es una burrada.

Problema: como los avances no se centran en 1 punto, si no sigues habitualmente los mapas no ves que se mueva nada, pero vaya si se mueve
3
Heni #29 Heni
#14 Aquí un mapa para ver los cambios desde hace 1 año hasta hoy (fuente Deepstate pro-ucraniano)  media
0
#15 donchan
#1 Yo diría que la guerra ya no es lo que era. Defender se ha vuelto la mar de eficaz. Los ucranianos han hecho unos robotitos con cuatro ruedas que van a por los tanques y les ponen una mina antitanque justo debajo mientras avanzan. ¡muy barato! También pueden ir tirándolas por el suelo.
Si hace falta gastar más dinero, un misil javelin no falla nunca y destruye cualquier tanque.

Si los rusos logran avanzar es porque delante tienen a una docena de soldados, porque no hay más.

Ahora mismo el ejército ucraniano es el más eficaz del mundo.
3
salteado3 #22 salteado3
#15 ¿Por qué no hay más soldados ucranianos? ¿Los ha matado Rusia con los tanques que han destruido con esos robotitos?

La Rusia de Schrödinger: mueren millones de soldados, está arruinada, Putin a punto de morir de cáncer y sus tanques son fáciles de reventar, pero por alguna razón hemos de comprar muchísimas armas a USA porque son peligrosísimos.
2
#27 donchan
#22 A mi no me pagan por hacer propaganda de nadie. Que te vaya bien.
2
Trifasico #40 Trifasico *
#27 entonces te pagan por decir chorradas ?

Por ejemplo...
"Ahora mismo el ejército ucraniano es el más eficaz del mundo."
0
salteado3 #43 salteado3
#27 Excusatio non petita, accusatio manifesta.
1
ElenaCoures1 #35 ElenaCoures1
#15 Eso ya se sabe
Los rusos avanzan porque son más
Y los ucranianos les hacen pagar por cada metro. Hay montones de vídeos en los que se ve a rusos avanzando de forma suicida
Pero que vayan avanzando unos cientos de metros cada día no significa que hayan ganado la guerra
1
#34 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 No es muy diferente a lo del año pasado con la llegada del buen tiempo, poblaciones relevantes conquistadas por los rusos:

2024
[FEB 2024] Avdiivka 31.9k
[AGO 2024] Novohrodivka 14k
[SEP 2024] Krasnohorivka 14.9k
[SEP 2024] Ukrainsk 10.6k
[SEP 2024] Pivnichne 9k
[SEP 2024] Niu York 9.7k
[OCT 2024] Vuhledar 14.1k
[OCT 2024] Hirnyk 10.3k
[OCT 2024] Selidove 21.9k
[DIC 2024] Khurakove 18.2k

2025
[FEB 2025] Toretsk 30.9K
[JUL 2025] Chasiv Yar 12.2k
0
#46 luckyy
Elena, la analista de guerra!!
1
antesdarle #2 antesdarle
Bueno vamos mejorando en la rapidez en tumbar propaganda nazi y limpiar un poco Menéame.
7
Trifasico #41 Trifasico *
#2 SI vamos mejorando, como se aprecia con el karma de tu comentario, que en breve sera solo un manchurron gris.
Toma rapidez, toma negativo, toma limpieza.
0
antesdarle #45 antesdarle *
#41 y por suerte envío tumbado que no llegará a portada, me puedes dar todos los negativos que quieras, yo seguiré votando según considere
0

