Retirada ucraniana de Kupyansk, saltan las alarmas antes de la reunión Putin-Trump  

Salida de tropas ucranianas de Kupyansk. Las tropas rusas rompen la defensa este de Kupyansk por Petropablivka. ¿Será Kupyansk la primera en caer de todas las localidades ucranianas en situación crítica?
| etiquetas: kupyansk , ucrania , rusia , trump , putin , alaska
Muy buenos vuestros comentarios. Pero los NAFOs no están aquí para dialogar sanamente, sino para intoxicar insistentemente.
Le recomiendo a #1 que os lea.
Rusia lleva ya 3 años y medio tan empantanada en Ucrania que no ha conseguido ni invadir el Dombass al completo.
Y Rusia.
Sacrificar gente han sacrificado mucha, eso sí.
Lo del empuje de la OTAN es el bulo de siempre de la propaganda rusa fascista
La invasión la ha hecho Rusia
Aburrís.
Está bien fastidiado con las hemorroides desde hace 3 años y pico
Las guerras son muuuy jodidas. Porque salirse de ellas es cada vez más complicado. Mientras más tiempo pase, más sacrificio.
Por eso duran. Porque entrar es sencillo. Pero salir... Y nunca va a haber una rendición incondicional de Rusia. 1- porque son rusos y prefieren que todo arda. Y lo pueden hacer. 2- porque saben que Ucrania es igual que ellos y no se va a rendir, así que están esperando que caigan por su propio peso. Ellos y sus aliados, que tampoco se pueden salir después de todo lo que han metido allí...
- Bueno, pero no lo han conseguido en dos semanas, eso es casi una derrota.
- Bueno, pero ¿a qué precio? Están arruinados.
- Bueno, pero han muerto 50 millones de rusos.
- Bueno, pero porque no ha entrado la OTAN, que si no pierden
- Bueno, pero la guerra no ha terminado el día del cumpleaños del fascista de Putin, eso es un disgusto tremendo para él, es casi una derrota.
¿Tú otra vez escribiendo trolentarios?
Tal vez Trump a propulsado la reunión con Putin sabiendo lo que se avecina en Ucrania y tratando de parar la toma de territorios.
Si caen esas líneas de defensa ya no hay nada que los frene.
Y no olvidemos le siguen comprando gas y petroleo que luego revenden a EE.UU. y después a nosotros.
datosmacro.expansion.com/pib/rusia
Problema: como los avances no se centran en 1 punto, si no sigues habitualmente los mapas no ves que se mueva nada, pero vaya si se mueve
Si hace falta gastar más dinero, un misil javelin no falla nunca y destruye cualquier tanque.
Si los rusos logran avanzar es porque delante tienen a una docena de soldados, porque no hay más.
Ahora mismo el ejército ucraniano es el más eficaz del mundo.
La Rusia de Schrödinger: mueren millones de soldados, está arruinada, Putin a punto de morir de cáncer y sus tanques son fáciles de reventar, pero por alguna razón hemos de comprar muchísimas armas a USA porque son peligrosísimos.
Por ejemplo...
"Ahora mismo el ejército ucraniano es el más eficaz del mundo."
Los rusos avanzan porque son más
Y los ucranianos les hacen pagar por cada metro. Hay montones de vídeos en los que se ve a rusos avanzando de forma suicida
Pero que vayan avanzando unos cientos de metros cada día no significa que hayan ganado la guerra
2024
[FEB 2024] Avdiivka 31.9k
[AGO 2024] Novohrodivka 14k
[SEP 2024] Krasnohorivka 14.9k
[SEP 2024] Ukrainsk 10.6k
[SEP 2024] Pivnichne 9k
[SEP 2024] Niu York 9.7k
[OCT 2024] Vuhledar 14.1k
[OCT 2024] Hirnyk 10.3k
[OCT 2024] Selidove 21.9k
[DIC 2024] Khurakove 18.2k
2025
[FEB 2025] Toretsk 30.9K
[JUL 2025] Chasiv Yar 12.2k
Toma rapidez, toma negativo, toma limpieza.