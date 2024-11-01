El resumen de John Cusack con una palabra al ver el vídeo del asesinato a tiros de una mujer por agentes del ICE en EEUU

Vivir en EEUU se está volviendo casi tan peligroso como hacerlo en un país de los que democratiza. Una mujer fue asesinada este miércoles por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), durante una redada contra migrantes en la ciudad de Mineápolis. Entre el aluvión de respuestas, el actor y guionista John Cusack ha reaccionado con una sola palabra: "Fascismo".