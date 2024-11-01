edición general
El resumen de John Cusack con una palabra al ver el vídeo del asesinato a tiros de una mujer por agentes del ICE en EEUU

Vivir en EEUU se está volviendo casi tan peligroso como hacerlo en un país de los que democratiza. Una mujer fue asesinada este miércoles por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), durante una redada contra migrantes en la ciudad de Mineápolis. Entre el aluvión de respuestas, el actor y guionista John Cusack ha reaccionado con una sola palabra: "Fascismo".

| etiquetas: john cusack , fascismo , eeuu , asesinato , mujer , ice
#1 yarkyark
Ya lo comente hace mas de una año. La republica se convierte en Imperio.
#3 omega7767
#1 eran y siguen siendo un imperio
axisnaval #4 axisnaval
El Hombre en el Castillo.
Nylo #2 Nylo
Ufff, interesantísimo todo lo que pueda comentar este actor. No podría vivir sin esta noticia...

IRRELEVANTE. Aunque esté de acuerdo con su comentario.
#5 XXguiriXX
#2 Lentamente la gente está despertando. Después de lo de Venezuela, incluso en grupos de derecha usana he visto voces discordantes.
