Y resulta que los mayores expertos en inteligencia artificial son poetas

Una reflexión sobre la experiencia en el campo humanístico de varias importantes figuras en la industria del desarrollo de software.

| etiquetas: humanidades , stem , inteligencia artificial , chatgpt , anthropic
Torrezzno
La correlación es más un deseo del autor que la realidad. Esta gente que menciona no son los "mayores expertos" en IA, pero podrían serlo.

Lo que si he descubierto en mi carrera es que muchos ingenieros exitosos como Kerniggan, Ritchi, Rob Pike, etc son además buenos escritores. Ejemplo de esto son libros como "C the programming language", "Go the programming language", "The practice of programming", "Structure and Interpretation of Computer…   » ver todo el comentario
Gry
#2 La gente que mejor se lleva con las IA son los que son capaces de explicar con claridad lo que quieren.

Los poetas son los hackers del lenguaje: www.meneame.net/story/censura-chatgpt-gemini-termina-cuando-entra-jueg
Natxelas_V
No son simplemente poetas. Son personas con coeficientes intelectuales altísimos, capaces de integrar humanidades y tecnología a niveles estratosféricos.
