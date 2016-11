Resulta que Espinar sí es un ejemplo. ¿Y ahora quién limpia su imagen?

70 meneos 274 clics

errónea Este envío podría ser Asegúrate antes de menear

58 anónimos 12 20 compartir:

actualidad karma: 141

No imagino lo que se debe sentir cuando, después de intentar mantener un comportamiento ejemplar en tu vida, compruebas que la recompensa consiste en que te traten como un sinvergüenza y un especulador con publicidad y por medio del poder fáctico de nuestro país. No lo imagino porque yo no soy un ejemplo de nada, pero debe ser desesperante y deprimente. Que sean tan cobardes y mezquinos duele más que las propias políticas de expolio y depredación que están llevando a término los oligarcas que marcan el rumbo de este podrido país.