Lo que vale con Begoña no lo hacía con Gallardón: cuando el juez Peinado archivaba denuncias por basarse en recortes de prensa

En 2018, el juez Peinado rechazó investigar a Gallardón porque la denuncia que se interpuso contra él estaba basada en informaciones de medios de comunicación

Esteban_Rosador
Son situaciones incomparables, Gallardon ha estado siempre del lado bueno de la historia.
1
soberao
#1 Además Gallardón era el yernísimo, de buena famila:
Gallardón despide a su suegro ‘Cara al Sol'
www.noticiasdenavarra.com/politica/2017/04/24/gallardon-despide-suegro
3
Javi_Pina
Peinado no ha actuado diferente ahora que antes, el criterio sigue siendo el mismo, si el caso es del PP pastelear hasta el sobreseimiento, si.es.del PSOE con todo y más.
3
laruladelnorte
Un juez que ejerce la justicia con doble rasero deja claro a quien sirve...este señor está al servicio de cierto partido y ni siquiera intenta disimularlo,va a calzón quitado.
1
Emotivo
Inquina = Aversión, mala voluntad. aversión, animadversión, tirria, antipatía, ojeriza, manía persecutoria, animosidad, odio, rabia, enemistad, rencor.

La justicia está abocada a un rechazo de los ciudadanos, y se está creando alarma social.
0
Jarod_mc
de verdad alguien no se da cuenta que esta cosa trabaja para la red criminal del pp? que investiguen a su hija que está trincando cantidades indecentes de pasta
0
alcama
Recordemos que:

La Audiencia avala a Peinado sobre la malversación en el caso de Begoña Gómez y apunta a La Moncloa
Los magistrados señalan un “estructura institucionalizada de poder” y anulan la primera declaración como testigo de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno

Los fontaneros del PSOE, en vez de ir acosando jueces, deberían reclamar limpieza a su partido
0
Sandilo
Begoña es pentaimputada y Para eso el juez ha encontrado muchiiiiiiiisomks indicios y es avalado por la audiencia nacional.

 1. Tráfico de influencias

Se investiga si hizo uso indebido de su posición para favorecer a empresas o personas, como el empresario Juan Carlos Barrabés, en la adjudicación de contratos públicos.

 2. Corrupción en los negocios

Se le atribuye el posible ofrecimiento o promesa de ventajas injustificadas que beneficiasen indebidamente a terceros en el…   » ver todo el comentario
0

