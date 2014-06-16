·
7595
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5038
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3881
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3002
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
3802
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
publicadas
en cola
29
meneos
28
clics
Lo que vale con Begoña no lo hacía con Gallardón: cuando el juez Peinado archivaba denuncias por basarse en recortes de prensa
En 2018, el juez Peinado rechazó investigar a Gallardón porque la denuncia que se interpuso contra él estaba basada en informaciones de medios de comunicación
|
etiquetas:
:
peinado
,
gómez
,
gallardon
,
recortes de prensa
,
lawfare
24
5
0
K
250
politica
9 comentarios
24
5
0
K
250
politica
#1
Esteban_Rosador
Son situaciones incomparables, Gallardon ha estado siempre del lado bueno de la historia.
1
K
40
#4
soberao
#1
Además Gallardón era el yernísimo, de buena famila:
Gallardón despide a su suegro ‘Cara al Sol'
www.noticiasdenavarra.com/politica/2017/04/24/gallardon-despide-suegro
3
K
56
#6
Milmariposas
#1
Y su hijo delincuente también
elpais.com/ccaa/2014/06/16/madrid/1402904337_769203.html
2
K
45
#2
Javi_Pina
Peinado no ha actuado diferente ahora que antes, el criterio sigue siendo el mismo, si el caso es del PP pastelear hasta el sobreseimiento, si.es.del PSOE con todo y más.
3
K
37
#7
laruladelnorte
Un juez que ejerce la justicia con doble rasero deja claro a quien sirve...este señor está al servicio de cierto partido y ni siquiera intenta disimularlo,va a calzón quitado.
1
K
30
#5
Emotivo
*
Inquina = Aversión, mala voluntad. aversión, animadversión, tirria, antipatía, ojeriza, manía persecutoria, animosidad, odio, rabia, enemistad, rencor.
La justicia está abocada a un rechazo de los ciudadanos, y se está creando alarma social.
0
K
7
#3
Jarod_mc
de verdad alguien no se da cuenta que esta cosa trabaja para la red criminal del pp? que investiguen a su hija que está trincando cantidades indecentes de pasta
0
K
6
#8
alcama
*
Recordemos que:
La Audiencia avala a Peinado sobre la malversación en el caso de Begoña Gómez y apunta a La Moncloa
Los magistrados señalan un “estructura institucionalizada de poder” y anulan la primera declaración como testigo de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno
Los fontaneros del PSOE, en vez de ir acosando jueces, deberían reclamar limpieza a su partido
0
K
6
#9
Sandilo
*
Begoña es pentaimputada y Para eso el juez ha encontrado muchiiiiiiiisomks indicios y es avalado por la audiencia nacional.
1.
Tráfico de influencias
Se investiga si hizo uso indebido de su posición para favorecer a empresas o personas, como el empresario Juan Carlos Barrabés, en la adjudicación de contratos públicos.
2.
Corrupción en los negocios
Se le atribuye el posible ofrecimiento o promesa de ventajas injustificadas que beneficiasen indebidamente a terceros en el…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
