publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
40
meneos
65
clics
Si VOX gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria
Privatizar las pensiones es hacer que millones de personas dejen de tenerlas en el futuro.
33
7
3
37 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Estoeslaostia
Pues eso es precisamente lo que queremos los proletarios de derechas: ruina y plebeyismo.
5
K
52
#1
alcama
Y los jóvenes no se podrían comprar un piso, y el precio de las cosas estaría por las nubes.
4
K
46
#4
tremebundo
*
#1
Y habría gente que lo justificaría como inevitable.
2
K
28
#11
vicus.
Los resultados de las políticas de VOX lo estamos viendo en la Argentina, que está apunto de estallar el gobierno.
2
K
43
#35
comadrejo
*
#11
Se vieron en Ecuador con Lasso y su reconversión del pais a narco estado.
0
K
11
#2
Katos
Vox es lo peor que le puede pasara España pero si los gobiernos actuales son tan nefastos, siguen robandonos y sanidad y educación son las peores pues la gente es busca cambio.
Es una respuesta castigo. Lamentablemente. Vox gobernara para los ricos
Siendo una situación peor para el vulgo.
La solución es que haya una reconversionpolitica. Pero con la panda de ambas qué tenemos de políticos es imposible
3
K
41
#5
ur_quan_master
#2
es una respuesta tipo lemmins. Todos por el acantilado.
0
K
12
#6
alhambre
*
#2
> pues la gente se busca cambio
Ahora queda el drama sociológico de que busquen un cambio en la extrema derecha, como si la gente fuesen todos españoles blancos dueños de Acciona.
3
K
39
#20
chavi
#2
Y por qué cambiar hacia VoX en lugar de hacerlo a Sumar / Podemos?
0
K
13
#26
Macnulti_reencarnado
#20
pues si, ojalá esos partidos lleguen alguna vez a gobernar.
0
K
7
#7
thekeeper
No es lo que tenemos ya?
1
K
17
#28
Macnulti_reencarnado
#7
que va, un cobete tenemos.
0
K
7
#9
UNX
Si la pensión no te da, tendrás que seguir trabajando para el señorito.
Cosas que pasan si votas neofeudalismo.
0
K
13
#15
Suleiman
#12
Que va, es un muerto de hambre.
0
K
13
#10
Suleiman
Pues tengo un compañero que dice que no quiere pagar la pensión estatal porque el tiene una mejor privada con el banco y que el estado le está robando... Que no tiene porqué pagar dos veces lo mismo y el debería poder elegir....
0
K
13
#12
diablos_maiq
*
#10
¿no será funcionario, por casualidad?
0
K
10
#16
fremen11
#10
Dile a tu amigo que es muy sencillo, que primero pague el 40% que se deduce por la pensión del banco y luego que elija.....
1
K
16
#17
Suleiman
#16
Eso mismo le comente, que despues cuando quiera cobrar la pensión le van a dar un palo se impuestos. Según el, si lo hace a fracciones durante ñ años no se nota, es cuando se quiere cobrar de golpe.
0
K
13
#19
fremen11
#17
Te crujen cuando pasas de tramo de IRPF, pero vamos un listo tú colega, el estado le roba pero él se beneficia de un 40% de deducción en la renta......
0
K
6
#27
Suleiman
#19
Dice que el oro se lo van a quitar tanto tenga privada como pública... En fin, y como remate dice que la pública no la llegaremos a ver.
0
K
13
#31
fremen11
*
#27
También tiene oro?? Dile que tendrá que pagar por los beneficios cuando venda......
0
K
6
#32
Suleiman
#31
Tiene acciones también, y si, le daran un palo cuando las saque.... Pero independientemente de del chismorreo plantea un debate que está muy de moda, si yo puedo estar bien, el resto que se jodan. Si fuera como ellos piensan,los que puedan permitirse una pensión privada digna perfecto, pero el resto, sí se reduce la masa de contribuyentes, se veria afectado. Yo soy partidario que la calidad de vida tenga unos mínimos, porque no me sirve de nada tener mucha pasta y vivir en una jaula de oro, como por ejemplo México.
0
K
13
#36
fremen11
*
#32
A esta gente les negaba la atención sanitaria pública y el uso de todo lo público sin pago previo y ya veríamos a ver qué rápido cambiaban de opinión cuando les cobren 250000 pavos por arreglarte un brazo roto como en los USA.....
0
K
6
#25
chavi
#17
Tiene razón. Si cobras mes a mes en lugar de retirar de golpe no se penaliza fiscalmente
0
K
13
#30
fremen11
*
#25
No es cierto, tú ponte a cobrar 5000 pavos al mes y tu pensión y luego me dices si te crujen o no
0
K
6
#34
chavi
#30
Como vas a cobrar 5000 pavos al mes si estas jubilado ???
0
K
13
#37
fremen11
#34
Muy sencillo, depende de lo abultado de tu plan de pensiones, la pensión pública tiene un máximo pero lo que tú saques mes a mes de tu plan de pensiones no.......
0
K
6
#29
josejon
#16
¡Qué poco se explica este 'pequeño' detalle!
1
K
16
#24
chavi
#10
De mi parte, que se joda.
O que emigre si no está contento.
0
K
13
#14
XtrMnIO
Ya, pero un toro de 300 metros.
0
K
12
#18
Leon_Bocanegra
#14
claro, la crítica facil.
Vox no es solo toros gigantes.
columnacero.com/otros/politica/espana/26254/una-bandera-de-espana-giga
0
K
11
#8
DORO.C
¿Entonces con el PSOE tendremos pensiones estupendas?
0
K
11
#13
Leon_Bocanegra
*
#8
España, ese maravilloso país en el que los pensionista cobran mucho y van a arruinar a la juventud y al mismo tiempo las pensiones son una mierda.
www.meneame.net/search?u=DORO.C&w=comments&q=Pensiones
2
K
35
#22
chavi
#8
Estupendas, no se. Pero aunentando al IPC si.
0
K
13
#23
josejon
#8
Te respondo de primera mano y en presente: ¡Sí!
0
K
10
#33
Macnulti_reencarnado
#8
solo si gobiernan en coalición con los de la extrema izquierda.
0
K
7
#21
fremen11
El título es una puta mierda, ya gobiernan y ya se ve lo que están haciendo, banderas, toros, caza, odio, incompetencia y meter mano en la caja.....
0
K
6
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
