Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)

Las coloridas diapositivas abren una insólita ventana a la Alemania Occidental de principios de los años cincuenta, un país aún en reconstrucción tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que fueron tomadas por una enfermera del ejército estadounidense destinada en el 97º Hospital General del Ejército en Fráncfort durante 1952 y 1953. En aquella época, Fráncfort no sólo era un centro de operaciones militares estadounidenses, sino también una de las muchas ciudades en rápida reconstrucción.

