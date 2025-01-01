edición general
29 meneos
30 clics

La UE se rinde a Trump, admite aranceles del 27,5% sobre los coches y del 15% al vino y le permite contaminar gratis

El presidente estadounidense Donald Trump se ha confirmado por escrito. El acuerdo aceptado verbalmente por Ursula Von der Leyen hace casi un mes, que Pedro Sánchez respaldó “sin ningún entusiasmo”, se ha revelado mucho peor sobre el papel.

| etiquetas: ue , aranceles , eeuu , von der leyen , ursula
25 4 1 K 224 politica
16 comentarios
25 4 1 K 224 politica
Comentarios destacados:      
#3 chocoleches
Podríamos cambiar el nombre de la Unión Europea a "Pagafantalandia".
7 K 88
themarquesito #4 themarquesito
Voy a tener que insistir: no hay ninguna clase de acuerdo con fuerza legal, todo lo que hay es un "marco de acuerdo" con el que la euroburocracia va a tener entretenido a Trump haciéndose el macho alfalfa, pero hasta que haya algo real (si algún día lo hay) van a pasar años.
4 K 67
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 Yo esa es la idea que tengo.... espero que no nos equivoquemos,
2 K 37
#9 alhambre
#5 Ojalá sea eso, que nuestros dirigentes estén jugando ajedrez 6D. Pero no estoy viendo que se preparen para reducir la dependencia de EEUU.
1 K 25
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#9 No es 6D, yo creo q le dicen q si como a los tontos y a los borrachos...

Al final no le pueden decir q no asi q le marean... le dan la razon pero luego ya lo haran.... o no...
0 K 8
themarquesito #13 themarquesito
#12 Para empezar, los aranceles que decreta Trump son tan claramente ilegales que el banco de inversión del que es propietario el actual secretario de Comercio de EE.UU ha creado mecanismos de inversión en contra de los mismos.
Mientras tanto, la Comisión Europea le da la razón a Trump como a los locos, como señala #11, y la euroburocracia se ocupa de perder tiempo para que nunca se llegue a un acuerdo efectivo
1 K 31
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

Ojalá sea así, por qué la UE se ha comportado como franceses frente a un ejercito enemigo.
0 K 18
#12 bibubibu
#4 Espero que tengas razón, tú que te manejas en esos berejenales legales de USA, puedes estar mejor enterado que el resto. Porque desde luego, la pasada de mano por la cara que nos ha largado USA es de aúpa.
0 K 7
#14 La_Conquista_Del_Mundo
#4 vaya que Úrsula le ha metido un gol a trump, perdona pero no me lo creo.
0 K 9
themarquesito #16 themarquesito
#15 #14 Lo que ha firmado la Comisión es un papel de tres páginas como marco de cara a un futuro acuerdo, pero un acuerdo comercial requiere muchas reuniones, formalizar infinitos detalles, y al final sale un documento de unos pocos miles de páginas entre documento y anexos que lleva años redactar si es que se termina formalizando
0 K 20
#15 chavi *
#4 La UE firmando cosas que no piensa cumplir...

Y no crees que eso también tiene consecuencias nefastas??

Tanto si lo cumple como si no es desastroso
0 K 13
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
La derechita traidora. A ellos les irá muy bien con sus negocios con los amigos del sátrapa naranja, cobrando el sobre de Trump y comiéndole el culo. A nosotros nos darán por culo pagando aranceles y comprando veneno yanqui.
3 K 56
#1 jaramero
Y así es como se pagan las guerras tan bonitas en las que nos metió biden.

Trump está mostrando cada día al mundo quienes son sus lacayos, por si alguien se ha despertado con algo de orgullo.
3 K 41
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
Siento repetirme, pero vamos quienes son mayoría en el parlamento europeo.  media
1 K 27
buronix #7 buronix *
A estas alturas ya solo les pido que no nos obliguen a pintarnos la cara de payaso a peticion de Trump.
Si ya lo somos, pero que al menos nos dejen llevarlo por dentro.
0 K 10
#2 javi618
El fuerte se aprovecha del débil, así ha sido siempre y así seguirá siendo.
0 K 9

menéame