·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7547
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4934
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3849
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
2891
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
3789
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
más votadas
419
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red
379
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel
546
¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)
438
A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
604
Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
8
clics
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
Un inquietante vídeo del este de Sa'ir, en Cisjordania ocupada, muestra a colonos israelíes saboteando una fuente vital de agua palestina.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
cisjordania
5
1
0
K
53
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Son escoria
0
K
20
#3
Tkachenko
xcancel.com/JeffreyxEpstein/status/1959299185217339752
0
K
20
#2
UnbiddenHorse
Alguien puede traducir lo que dicen? Porque no niego que hagan barbaridades pero este vídeo solo muestra que sacan una cabra viva de una arqueta, sin más contexto.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente