Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)  

Un inquietante vídeo del este de Sa'ir, en Cisjordania ocupada, muestra a colonos israelíes saboteando una fuente vital de agua palestina.

3 comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
Son escoria :ffu: :ffu: :ffu:
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Alguien puede traducir lo que dicen? Porque no niego que hagan barbaridades pero este vídeo solo muestra que sacan una cabra viva de una arqueta, sin más contexto.
