Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David  

Un grupo de turistas judíos demolió un hito en la colina galesa y creó una gran estrella de David usando las mismas piedras. Se cree que la cruz de 60 pies de largo, hecha de rocas sueltas, ha estado en la colina durante al menos 50 años, una gran cumbre de Omme en Landudno, North Wales, que es un destino turístico popular y muy conocido popularmente en la zona. Las imágenes parecían mostrar a un grupo de jóvenes, algunos con las tradicionales kippas, eliminando piedras del símbolo cristiano para formar el judío.