Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David

Un grupo de turistas judíos demolió un hito en la colina galesa y creó una gran estrella de David usando las mismas piedras. Se cree que la cruz de 60 pies de largo, hecha de rocas sueltas, ha estado en la colina durante al menos 50 años, una gran cumbre de Omme en Landudno, North Wales, que es un destino turístico popular y muy conocido popularmente en la zona. Las imágenes parecían mostrar a un grupo de jóvenes, algunos con las tradicionales kippas, eliminando piedras del símbolo cristiano para formar el judío.

comentarios
tatamka #1 tatamka
Me pregunto si estas cosas siempre ha pasado, o es la típica moda de noticias que ponen la lupa sobre algo que es minoritario.
javibaz #2 javibaz *
Se cree que la cruz de 60 pies de largo, hecha de rocas sueltas, ha estado en la colina durante al menos 50 años.
La pena debería de ser sencilla, mínimo 50 años de cárcel. Sin opción a reducción de condena.
Y encima lo habrán dejado todo bien documentado en sus móviles, así de chulos y prepotentes son.
erfollonero #3 erfollonero
Al final conseguirán que echemos de menos que Hitler no terminara el trabajo.
calde #5 calde
El factor común de tanta estupidez: RELIGIÓN
#4 endy
Los fanáticos religiosos siempre dan problemas porque se creen que pueden hacer cualquier cosa en casa de otros
